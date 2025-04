Sanità, Fratelli d’Italia: “Il Pd lancia proposte, ma ha smantellato il settore in Toscana”

Grosseto. “Pare davvero difficile comprendere dove abbia fallito la destra in Toscana. Sicuramente il Pd maremmano si sta già preparando alla prossima campagna elettorale e dimentica chi ha governato la Regione in tutto questo tempo“. A dirlo sono Luca Minucci, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto, e Alessandra Mastri Flamini, vice coordinatore provinciale.

“Adesso – proseguono Minucci e Mastri Flamini – leggiamo sulla stampa le dichiarazioni del segretario Termine, secondo il quale il Pd sarebbe pronto a fare la sua parte fino alle prossime elezioni regionali. Meglio tardi che mai, ma davvero diventa difficile pensare che a cinque mesi dal voto riusciranno a fare quello che non hanno mai fatto di positivo in oltre 50 anni di governo regionale. È incredibile che solamente adesso vengano presentati piani programmatici che sono di fatto l’ammissione dei loro fallimenti”.

“Il segretario provinciale dem, Giacomo Termine, sosterrebbe di voler superare l’impostazione sanitaria basata sulle case di comunità ‘hub’ e ‘spoke’ e puntare sul potenziamento degli ospedali periferici, medici di base e servizi territoriali, ma si scorda, o forse ricorda male, che chi ha depotenziato gli ospedali periferici, come il Sant’Andrea di Massa Marittima, o il distretto sociosanitario di Follonica, sono stati i suoi amici di partito che governano la sanità toscana – commentano Minucci e Mastri Flamini -. Fino a pochissimo tempo fa sbandieravano ai quattro venti le operazioni ‘case e ospedali di comunità’ come se fossero la panacea di tutti i mali, quando invece, purtroppo, si sono dimostrati un vero fallimento. Termine, che si presenta come salvatore della patria e quello dalle idee innovative e di sviluppo, si dimentica che, se siamo arrivati a questo punto nella sanità toscana e in provincia di Grosseto, il tutto è frutto della mala politica del centrosinistra toscano”.

“Il Pd e lo stesso Termine lo conosciamo tutti bene. Ormai ci ha abituato a questi repentini voltafaccia elettorali. I cittadini, le famiglie e gli elettori toscani e maremmani sono stanchi di essere presi in giro da questo tipo di politica fallimentare”, concludono Luca Minucci e Alessandra Mastri Flamini.