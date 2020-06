Emergenza Coronavirus: il Savoia ancora in azione per sanificare scuole e uffici pubblici

Concluse nella giornata odierna ulteriori attività di sanificazione in favore dei cittadini della provincia di Grosseto.

Nuclei del terzo reggimento “Savoia Cavalleria” hanno effettuato gli interventi in alcune sedi scolastiche dove nei prossimi giorni torneranno gli studenti maremmani per sostenere gli esami di Stato.

Su richiesta dei dirigenti scolastici del Liceo statale “Antonio Rosmini” e del Polo Bianciardi, il coordinamento messo in atto tra la Prefettura ed il Comando Forze operative Nord di Padova ha consentito l’intervento del personale qualificato del Savoia nell’importante e concreto supporto per il ritorno alla normalità dei numerosi studenti maturandi, consentendo il regolare svolgimento delle attività dei prossimi giorni, secondo le modalità stabilite dai recenti dettami normativi.

La tipologia d’intervento messa in atto è la stessa che si sta attuando dai primissimi giorni dell’emergenza, presso i locali della caserma Beraudo di Pralormo, sede del reggimento, per igienizzare e abbattere la carica microbica ambientale in uffici, corridoi e androni in uso al personale, permettendo lo sviluppo di tutte le attività necessarie alla vita di caserma nonché all’approntamento dei militari impegnati nei numerosi impegni operativi in Italia e all’estero che vedono comunque sempre presenti i baschi amaranto della Maremma.

I Cavalieri paracadutisti, inoltre, sono giunti fino al paese di Sorano, dove il sindaco Vanni ha richiesto il loro contributo per la sanificazione delle aule dell’Istituto comprensivo nonché degli uffici comunali del paese.

Sentimenti di gratitudine sono stati riscontrati dai militari in ogni intervento messo in atto, che già a partire dal mese di aprile ha consentito ai Cavalieri della Brigata “Folgore” di essere sempre presenti al fianco dei propri concittadini così come per il resto della Forza Armata in tutta la nazione, concorrendo nella lotta al virus, mettendo in campo anche queste capacità, sempre al fianco dei propri concittadini.