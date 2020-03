Grosseto, da lunedì sanificazione e pulizia straordinaria

E’ stato attivato un servizio straordinario di pulizia e sanificazione dei cassonetti presenti su tutto il territorio comunale.

Inoltre le spazzatrici sono dotate di un sistema igienizzante e da lunedì 16 sarà effettuata una specifica sanificazione di marciapiedi e arredi urbani nelle zone con maggior presenza di persone come parchi, supermercati.

“Gli interventi di igienizzazione saranno realizzati tutti i giorni in modo intensificato in varie zone della città – dicono il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambiente Simona Petrucci – Importantissimo è, anche in questo caso, adottare dei giusti comportamenti. Quando si getta la spazzatura utilizzare il pedale del cassonetto, laddove non sia possibile afferrare la maniglia del coperchio con i guanti e non a mani nude. Se – e solo per necessità – si staziona nelle panchine sarebbe ottimale collocare sopra le stesse una copertura (carta, panno) per non essere direttamente a contatto. Basta utilizzare il buonsenso e adottare tutti i comportamenti di igiene indicati dalle autorità competenti”.

La misura di pulizia straordinaria è stata concordata dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Grosseto e Sei Toscana in seguito alle disposizioni nazionali per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-19.