Radiologia, Marrini: “Prestazioni cancellate e disagi per i pazienti, la Asl spieghi il motivo”

“Era il 10 novembre scorso quando la Asl, attraverso un comunicato stampa, parlava di momentanea riduzione del servizio di radiologia nel distretto sanitario di Follonica. Sono passati oltre tre mesi da queste rassicurazioni, ma la situazione non è affatto cambiata”.

Sandro Marrini, capogruppo di Coraggio Italia nel Consiglio comunale della città del Golfo, interviene ancora una volta per sottolineare le criticità di una prestazione sanitaria fondamentale per Follonica.

“Anzi, a quanto ci risulta, tale problematica è addirittura peggiorata – sottolinea Marrini –. In questa settimana, infatti, i tre giorni previsti per le prestazioni radiologiche sono stati cancellati, causando enormi disagi ai pazienti che avevano già prenotato da tempo gli appuntamenti, e sembra che le criticità siano destinate a continuare anche in un prossimo futuro. La funzionalità ad intermittenza della radiologia crea enormi problemi agli abitanti di Follonica e del comprensorio, costretti a recarsi negli ospedali di Massa Marittima e Grosseto, con la conseguenza di doversi spostare in condizioni precarie di salute e di intasare i pronto soccorso degli altri nosocomi maremmani, in particolar modo quello del Misericordia, già gravato da un alto numero di accessi giornalieri. Come se non bastasse, la nostra città in estate arriva a contare oltre 100mila presenze turistiche, con molte famiglie e i loro bambini. Se per caso uno di questi piccoli si dovesse far male, è inammissibile che debba essere costretto a rivolgersi ad altre strutture della provincia“.

“Ci siamo davvero stancati delle promesse della Asl, che servono solamente a tamponare in modo momentaneo i disagi degli utenti e le proteste della politica, ma che poi non si concretizzano nè a breve, nè a lunga scadenza – termina Marrini -. A questo punto ci rivolgiamo ai vertici dell’Azienda sanitaria affinché parlino chiaramente e spieghino in maniera limpida il motivo per cui il servizio sia deficitario e non sia stato ancora potenziato, dato che a novembre scorso la Asl affermava, nel già citato comunicato stampa, che la situazione della radiologia a Follonica ‘è temporanea e potrà essere superata in caso di esito positivo dallo scorrimento delle graduatorie concorsuali, con adeguato ripristino già previsto nei piani di assunzione della Asl Toscana Sud Est dei dirigenti medici nei contingenti della Uosd’”.