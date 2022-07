Rifiuti, Marrini: “In città regna il degrado, il Comune chieda a Sei Toscana di incrementare il personale”

“Arriva il clou della stagione estiva e, puntualmente, la città diventa una discarica a cielo aperto”.

Sandro Marrini, consigliere comunale a Follonica, denuncia le problematiche nel servizio di ritiro porta a porta dei rifiuti in numerose abitazioni della Città del Golfo.

“La mia segnalazione non vuole essere una critica nei confronti del personale di Sei Toscana, che durante la settimana compie con innegabile spirito di sacrificio il ritiro dei rifiuti – spiega Marrini -, ma si pone l’obiettivo di sollecitare l’amministrazione comunale a prendere contatti con il gestore per chiedere l’incremento degli operatori che svolgono a Follonica questo servizio. E’ inutile sottolineare come in estate la città tocchi le 100mila presenze tra turisti e residenti, quindi sembra doveroso offrire a chi frequenta la nostra costa una puntuale raccolta dei rifiuti. Sono molte, infatti, le lamentele di follonichesi e vacanzieri, che alloggiano nelle seconde case, in merito ad un servizio a dir poco deficitario, svolto con disarmante irregolarità e che causa cattivi odori in quei quartieri in cui ancora non sono stati installati i cosiddetti cassonetti intelligenti, miasmi che vanno ad aggiungersi alla puzza proveniente dal depuratore“.

“Dato che i cittadini spendono già un bel gruzzolo di denaro per la Tari e che il Comune incassa una consistente somma dalle seconde case, che va ad aumentare il gettito dell’imposta di soggiorno, mi sembra opportuno, se non necessario, che Benini e la sua Giunta a trazione Pd sollecitino Sei Toscana affinché incrementi, almeno durante la stagione estiva, il personale impegnato nella raccolta porta a porta dei rifiuti – sottolinea Marrini –, in modo tale da garantire quotidianamente il servizio”.

“Follonica è una delle perle costiere della Toscana, si può fregiare della Bandiera Blu per la qualità del suo mare e della Bandiera Verde per le spiagge a misura di bambino – termina Marrini -, ma tali riconoscimenti rischiano di diventare inutili a causa del degrado che imperversa in molte zone della città. Sicuramente un pessimo biglietto da visita per chi decide di fare della Città del Golfo la meta delle sue vacanze estive: i turisti, infatti, ma anche i nostri concittadini, spesso sono costretti a complicati slalom fra i rifiuti disseminati lungo i marciapiedi, che vanno ad aggiungersi agli escrementi dei cani, e devono sorbirsi un odore nauseabondo che rende quasi insopportabile la loro permanenza a Follonica”.