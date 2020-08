Ospedale Sant’Andrea, Marrini: “Il Pd smantella la struttura e gioca con la salute dei cittadini”

“Forza Italia continua la sua battaglia contro i tagli all’ospedale Sant’Andrea ed esprime solidarietà agli operatori sanitari della struttura, che continuano a lavorare con grande professionalità nonostante numerose difficoltà”.

Sandro Marrini, coordinatore provinciale del partito azzurro e candidato alle prossime elezioni regionali, analizza la situazione del nosocomio di Massa Marittima.

“I cittadini della provincia di Grosseto conoscono bene la mia posizione sulla sanità maremmana, che porto avanti insieme a Forza Italia – continua Marrini -. Ormai sono anni che denunciamo i tagli dissennati ai servizi territoriali, ai posti letto, al personale sanitario, fatti dal centrosinistra regionale con la complicità interessata degli amministratori locali. Il Sant’Andrea, unico riferimento ospedaliero della vasta area delle Colline metallifere, è in sofferenza cronica da ben prima che scoppiasse l’emergenza Covid-19. Da tempo immemorabile mancano numerosi specialisti in tutti i reparti, in primis in Radiologia, fulcro nevralgico di un ospedale, ma anche in Chirurgia, dove si registra l’assenza di tre chirurghi e di due ortopedici, in Anestesia e rianimazione, in Pneumologia, in Cardiologia e nel laboratorio analisi”.

“Una situazione drammatica per il territorio, non causata da eventi straordinari – sottolinea Marrini –, ma da una volontà politica precisa da parte del Pd che, a meno di un mese dalle elezioni, vorrebbe far credere di essere a fianco della sanità, anche attraverso candidature civetta alle Regionali, che, come spesso accaduto in passato, dopo aver racimolato un po’ di voti, saranno gettate nel dimenticatoio. Questi esponenti politici, presunti esperti del settore, dove erano uno, due, cinque anni fa, quando l’ospedale veniva smantellato pezzo per pezzo? Io c’ero e con me era presente anche Forza Italia”.

“Sono sicuro che questa volta – termina il coordinatore provinciale di Forza Italia – i cittadini delle Colline metallifere non si faranno raggirare da false promesse elettorali e che, proprio per quanto riguarda l’ambito della sanità, considerata la tremenda esperienza del Covid-19, sapranno riconoscere tra chi è sempre stato dalla loro parte e chi vorrebbe di nuovo illuderli con spot elettorali vuoti e a scadenza sicura e programmata. Forza Italia continuerà, con coerenza, a condurre una battaglia senza sconti su tutti i fronti della società toscana, ma certamente la sanità avrà la priorità”.