Politiche, Fabrizio Rossi incassa il sostegno di Marrini e Bartalucci: “E’ il candidato giusto”

“Fabrizio Rossi è un candidato che ha le carte in regola per tutelare e rappresentare il nostro territorio in Parlamento”.

Sandro Marrini e Manuele Bartalucci, rispettivamente consigliere comunale del gruppo misto a Follonica e consigliere comunale del gruppo misto a Grosseto, spezzano una lancia in favore dell’avvocato grossetano, candidato alla Camera dei Deputati per la coalizione di centrodestra nel collegio uninominale Grosseto-Siena e per Fratelli d’Italia nel collegio plurinominale Grosseto-Siena-Arezzo-Livorno.

“Ormai da anni siamo legati a Fabrizio da un’amicizia che travalica anche la nostra storica appartenenza al centrodestra – sottolineano Marrini e Bartalucci -. Molte sono le tematiche che potremo affrontare insieme e su alcune di queste, in realtà, abbiamo già iniziato a collaborare, per il bene della nostra amata Maremma e per tutelare Grosseto e i suoi abitanti. Sulla sanità, siamo scesi in campo da tempo per scongiurare la chiusura dei piccoli ospedali e per lottare contro i tagli del settore, che mettono a repentaglio l’operato del personale sanitario, come ad esempio la mancanza cronica degli infermieri e dei medici, il taglio indiscriminato dei posti letto all’ospedale Misericordia, la marginalizzazione della sanità maremmana. E molte sono le idee che abbiamo per affrontare una ad una tali problematiche. Per quanto riguarda la sicurezza, ci siamo battuti, e continuiamo a farlo, affinchè i nostri concittadini si possano sentire protetti e possano vivere con serenità nei nostri bellissimi luoghi. Un’altra nostra battaglia è relativa alla tutela dei liberi professionisti, delle partite Iva e dei piccoli imprenditori, uno dei motori che fa andare avanti il nostro Paese, che sono stati messi in ginocchio, più di altri, dalla pandemia, e che non sono mai stati sostenuti da leggi ad hoc. Per non parlare della difesa del territorio, della mancanza di infrastrutture e di molti altri settori.“

“Fabrizio è uno stimato avvocato, alle ultime due elezioni amministrative a Grosseto è stato il candidato più votato nell’intero territorio comunale, da quando è stato nominato, giustamente, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia ha potuto toccare con mano le suddette problematiche che il governo regionale di centrosinistra ha causato in Toscana – terminano Marrini e Bartalucci -. Crediamo che sia sotto gli occhi di tutti il lavoro svolto da Fabrizio Rossi in città, prima come assessore e ora come vicesindaco. Ha ottenuto risultati concreti, caratteristici della politica del fare portata avanti dal centrodestra, e siamo certi che anche in Parlamento sarà un eccellente rappresentante del nostro territorio. Per questo, avrà il nostro sostegno convinto e, ci auguriamo, anche il voto di tutti i maremmani”.