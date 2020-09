Strada Gavorranese, Marrini: “Bene lavori della Provincia, accolta nostra richiesta”

“Accogliamo con soddisfazione la conclusione dei lavori sulla strada provinciale 82 Gavorranese”.

Non nasconde il suo entusiasmo Sandro Marrini, coordinatore provinciale di Forza Italia e candidato alle prossime elezioni regionali, nel commentare l’intervento effettuato dalla Provincia di Grosseto con cui è stato realizzato un nuovo asfalto ed è stata installata una nuova segnaletica orizzontale lungo la strada che attraversa Caldana.

“Sono passati poco più di due mesi dal comunicato con cui io e il nostro esponente nel consiglio comunale di Gavorrano, Giacomo Signori, chiedevamo un intervento per quanto riguarda la strada provinciale, un’arteria fondamentale in quanto passa attraverso il paese di Caldana – spiega Marrini -. E, anche se non avevo dubbi in merito, la risposta dell’amministrazione provinciale guidata da Antonfrancesco Vivarelli Colonna è stata rapida e concreta. Con la conclusione dei lavori si offre alla frazione di Gavorrano una strada sicura e molto frequentata dai turisti in estate, consolidando un collegamento importante verso Follonica per i caldanesi”.

“Un plauso a questo celere intervento va fatto anche al consigliere provinciale con delega alla viabilità, Marco Biagioni, esponente di Forza Italia – prosegue il coordinatore provinciale del partito azzurro –, che continua incessantemente a svolgere un grande lavoro per quanto riguarda la manutenzione stradale. Un impegno davvero encomiabile da parte sua, poiché si vede costretto ad operare in ristrettezze economiche a causa della scellerata riforma Delrio, che ne ha di fatto limitato i poteri di intervento sui territori di competenza della Provincia”.

“La sistemazione della strada Gavorranese è quindi anche una vittoria di Forza Italia – conclude Marrini –: si tratta dell’ennesima battaglia di civiltà condotta dal nostro partito per rispondere alle richieste delle persone. Una volta eletto in Consiglio regionale, mi impegnerò affinchè ogni angolo della nostra stupenda Maremma, anche il più remoto, venga valorizzato e sono certo che la Giunta di centrodestra guidata da Susanna Ceccardi avrà un occhio di riguardo per la provincia di Grosseto, troppo spesso relegata ai margini da Enrico Rossi e dalla Regione Toscana”.