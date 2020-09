Sanità, Marrini: “Personale costretto a turni massacranti, la Asl applica politica dei tagli dissennata”

“Ormai la carenza di personale infermieristico ed oss all’interno dell’ospedale Misericordia sta diventando cronica”.

Sandro Marrini, coordinatore provinciale di Forza Italia e candidato alle prossime elezioni regionali, denuncia una situazione che rischia di mettere in ginocchio il comparto.

“Da anni il partito azzurro è l’unico schieramento politico che segnala tale criticità, ma cosa fa la Asl Toscana Sud Est – domanda in modo ironico Marrini –? Assume interinali, paga qualche ora di straordinari per far rientrare il personale dopo i turni notturni, ma il problema rimane e si aggrava ogni giorno di più. È proprio solo grazie alla dedizione di infermieri e oss che il lavoro scorre senza ripercussioni sui pazienti e di questa loro professionalità Forza Italia è estremamente orgogliosa”.

“Ma quanto vuole insistere la direzione aziendale a spremere il personale – incalza il coordinatore provinciale di Forza Italia –? Vuole aspettare, come al solito, che accada qualche problema per colpa della stanchezza di infermieri e oss per comprendere quanto sia grave la carenza del comparto e chiudere la stalla quando i buoi sono scappati? Evidentemente, l’emergenza sanitaria ancora in atto non ha insegnato niente. Quelli che sono stati definiti all’unanimità ‘eroi’ dall’opinione pubblica, che hanno fronteggiato il Covid, facendo sacrifici enormi, anche a livello familiare, adesso sono messi all’angolo dalla Asl, con la complicità della Regione, a causa di un’avventata politica di spending review”.

“Forza Italia continuerà a vigilare e a denunciare i problemi della sanità maremmana – termina Marrini -. Fra poco più di una settimana, gli elettori avranno l’opportunità di dare definitivamente una spallata ad oltre cinquanta anni di governo di centrosinistra in Toscana. Con una Giunta di centrodestra in Regione, anche il nostro partito darà il suo contributo affinchè la Maremma non sia più la cenerentola e possa valorizzare le sue eccellenze sanitarie per garantire la tutela della salute di tutti i cittadini”.