Sanità, Forza Italia: “Maremma Cenerentola della Toscana, serve più attenzione dalla Regione”

“Stop all’opera di smantellamento della sanità maremmana da parte della Regione Toscana”.

Il coordinatore provinciale di Forza Italia, Sandro Marrini, non usa mezzi termini per lanciare un monito nei confronti di Enrico Rossi e della sua Giunta, in difesa del comparto sanitario della provincia di Grosseto.

“Grosseto non fa che essere terra di conquista, dove l’esecutivo regionale a trazione Pd fa il bello e cattivo tempo a scapito dei cittadini – sottolinea Marrini –, relegando la Maremma a Cenerentola della Toscana. Adesso basta: la situazione deve cambiare e la nostra provincia non può continuare ad essere penalizzata, soprattutto a livello di politiche sanitarie. I problemi, al di là della dialettica tipica di una campagna elettorale, sono sempre gli stessi e su cui da anni Forza Italia torna incessantemente: mancanza di personale, carenza di posti letto, di risorse strumentali e di una governance regionale illuminata, che smetta di trattare Grosseto come una terra da saccheggiare”.

“I posti letto devono essere calcolati in base alle esigenze della popolazione – spiega il coordinatore provinciale di Forza Italia -. Il personale sanitario va concordato con le organizzazioni sindacali: considerati anche i recenti e spiacevoli disguidi sugli infermieri, è palese la scarsa capacità di programmazione di alcuni dipartimenti. Le risorse strumentali vanno stabilite con gli operatori che lavorano in prima linea e non devono essere imposte dall’alto. I cittadini devono poter contare sulla sanità pubblica, la cui utilità è stata esplicata nella sua totalità, per chi ancora non ne fosse stato convinto, durante le fasi calde della pandemia; gli utenti, inoltre, devono poter chiamare il Cup e trovare qualcuno che dia loro risposte esaurienti”.

“Sappiamo che l’argomento è complesso, ma le idee su come risolvere le problematiche sono numerose e valide: ci auguriamo pertanto che la direzione generale e sanitaria facciano in modo, tramite la loro governance, di far sì che la nostra provincia diventi presto allo stesso livello delle altre in Toscana – termina Marrini -. La loro prima sfida sarà trovare un successore alla direttrice del Misericordia, Monica Calamai, che abbia quantomeno le stesse capacità decisionali e che continui nell’opera, già iniziata, di potenziamento dell’ospedale maremmano. Forza Italia vigilerà sempre sull’andamento della situazione e, come fa ormai da anni, non tarderà a segnalare le problematiche per il bene della cittadinanza, elezioni o meno”.