Rotatoria Vecchia Aurelia, Forza Italia: “Bene intervento della Provincia, ottimo lavoro di Biagioni”

“Con l’inaugurazione della rotatoria sulla Vecchia Aurelia la Provincia di Grosseto dà una risposta concreta alle richieste dei cittadini di Follonica e risolve un problema annoso relativo alla sicurezza stradale”.

Sandro Marrini, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale di Follonica, non nasconde la sua soddisfazione per la realizzazione dell’opera che mette in comunicazione la Strada Provinciale 152 Vecchia Aurelia, via Giacomo Leopardi e la strada per la località Podere Petraia, nella città del Golfo.

“Si tratta di un risultato eccezionale, che risolverà una criticità alla viabilità che ormai si trascina da anni – spiega Marrini –. Purtroppo, infatti, si è perso il conto di quanti incidenti, più o meno gravi, si sono verificati all’altezza di quell’incrocio. Come capogruppo di Forza Italia, ho presentato almeno tre interrogazioni nel Consiglio comunale di Follonica”.

“Forza Italia rivolge un plauso a chi si è speso in prima persona per la realizzazione della rotatoria: grazie al concreto interessamento dell’esponente di Forza Italia Marco Biagioni, consigliere provinciale con delega alla viabilità, supportato dal presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna, infatti, è stato portato a termine un obiettivo storico, che rende giustizia anche al comitato di cittadini nato proprio per chiedere più sicurezza in quell’incrocio e che assume ancora più valore in considerazione del fatto che l’Ente è costretto ad operare con grandi ristrettezze economiche a causa della scelerata riforma Delrio – termina il capogruppo del partito azzurro –. Ci sembra doveroso ringraziare anche l’amministrazione comunale di Follonica per la collaborazione instaurata con la Provincia, che ha consentito di inaugurare un’opera attesa da decenni dagli abitanti della Città del Golfo”.