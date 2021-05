Ambulatorio pediatrico, Forza Italia: “Struttura indispensabile, Spadi dica se è interessata”

“Sono ormai passati oltre sei mesi da quando Donatella Spadi rispose positivamente al mio invito ad una collaborazione bipartisan per sollecitare Regione e Comune alla realizzazione di un ambulatorio pediatrico a Follonica, ma dalla consigliera regionale del Pd non ho ancora ricevuto alcuna proposta concreta”.

Sandro Marrini, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale di Follonica, ritorna su uno dei temi che stanno più a cuore al partito azzurro della città del Golfo.

“In quella circostanza, Spadi mi rispose a mezzo stampa che la questione sarebbe stata affrontata ‘una volta rientrata l’emergenza sanitaria’ – spiega Marrini -. Bene, fortunatamente il Covid, anche grazie all’incremento della campagna vaccinale, sembra che stia mollando la presa, sia nella nostra regione che in provincia di Grosseto; quindi, credo che siano maturi i tempi per analizzare questa criticità e trovare una soluzione, soprattutto tramite l’impegno della Regione Toscana. Ormai l’estate è alle porte, Follonica attende un esodo di turisti forse anche più massiccio rispetto a quello dell’anno scorso. Proprio per questo, è ancor di più una priorità la realizzazione di un ambulatorio pediatrico per garantire, a residenti e vacanzieri, la più assoluta sicurezza. E’ inammissibile, infatti, che in caso di necessità le famiglie debbano andare all’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima o, nei casi più gravi, al Misericordia di Grosseto, percorrendo circa 50 chilometri con bambini sofferenti per qualsivoglia problema di salute, con la concreta possibilità di intasare ulteriormente l’attività del Pronto Soccorso, già messa sotto pressione dall’emergenza Covid”.

“Sono passati, inoltre, ormai quasi tre anni dall’interrogazione che ho presentato in Consiglio comunale per chiedere lumi in merito al progetto relativo alla realizzazione di questa struttura, ma nè il Comune, nè tantomeno l’Azienda sanitaria hanno preso in considerazione la proposta di Forza Italia – termina Marrini -. Concludo rinnovando l’invito a Donatella Spadi ad affrontare insieme a me questa problematica e a sollecitare la Regione affinchè si renda artefice di un rapido intervento. La città del Golfo è una delle cartoline più belle per i turisti che visitano la Maremma in estate ed un ambulatorio pediatrico è una struttura fondamentale per far sì che Follonica meriti ancora di più la Bandiera verde per le spiagge e per i servizi a misura di bambino”.