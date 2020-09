Marrini: “La Giunta Benini ha portato al declino Follonica, serve un cambio di rotta”

“Strade allagate, danni alle attività, mare non balneabile: il declino di Follonica è ormai sotto gli occhi di tutti”.

Sandro Marrini, coordinatore provinciale di Forza Italia e candidato alle prossime elezioni regionali, non usa giri di parole per analizzare la situazione della Città del Golfo al termine della stagione estiva.

“La responsabilità di queste problematiche ha un nome e cognome, Andrea Benini – sottolinea Marrini –: la sua Giunta a trazione Pd è ormai sinonimo di cattiva amministrazione, di mancanza di attenzione per la città, di un’assenza di programmazione. Un governo di Follonica assolutamente deficitario, con somme ingenti di denaro investite senza una logica precisa e sprecate a causa di un’idea offuscata in merito a quali siano le vere criticità della città”.

“E’ sufficiente un po’ di pioggia, come accaduto circa una settimana fa, per vedere una città trasformarsi per l’ennesima volta in una piscina – continua il coordinatore provinciale di Forza Italia –: le vie si sono riempite d’acqua in pochi minuti, con immaginabili danni ai negozi e ai locali, mentre i sottopassi sono diventati inagibili, gettando il traffico nel caos. Ormai è così da anni, senza che niente sia stato fatto. Come se non bastasse, per due giorni il nostro mare è stato dichiarato non balneabile da Arpat proprio a causa della mancanza di regimazione delle acque causate dal nubifragio che si è abbattuto sulla città”.

“Quindi, ai danni materiali che si sono verificati per il maltempo, si devono sommare quelli economici e di immagine – spiega Marrini–: tutto questo grazie all’assenza sia di progetti complessi per gestire i cambiamenti climatici, ormai noti e frequenti, sia alla mancanza di progetti di facile realizzazione. In cinque anni, infatti, l’amministrazione uscente non è riuscita a sistemare due griglie e due pompe per rendere sicuri i sottopassi. Mancanza di visione e di pragmatismo, conoscenza dei problemi concreti non sono un problema politico su cui speculare, ma l’immagine di come è ormai ridotta Follonica”.

“Il ballottaggio è distante pochi giorni, così come le elezioni regionali – termina Marrini –: Forza Italia non promette miracoli, ma sicuramente non faremo più allagare i sottopassi se saremo chiamati ad amministrare la città. Allo stesso modo, una giunta di centrodestra alla guida della Toscana metterà al primo posto la sicurezza dei cittadini e la tutela del nostro splendido territorio. Adesso la palla passa agli elettori follonichesi, che hanno la possibilità di mandare a casa una giunta di centrosinistra inconcludente e di far sì che Massimo Di Giacinto faccia risorgere la città. Noi ci crediamo”.