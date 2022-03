Sicurezza, Marrini: “Il Comune come pensa di tutelare residenti e turisti in estate?”

“Mancano ormai poco più di tre mesi all’inizio dell’estate, ma il Comune non ha ancora nominato il nuovo Comandante della Municipale“.

Sandro Marrini, capogruppo di Coraggio Italia nel Consiglio comunale di Follonica, si lascia andare ad un’amara constatazione e sollecita il Comune ad interventi per tutelare cittadini e turisti nel corso della stagione estiva.

“Dopo che era andato in pensione a fine 2020, il Comandante Luciano Bartoli ha svolto la sua attività a titolo gratuito fino a dicembre scorso – spiega Marrini . Sono passati circa tre mesi e il Comune non ha preso la benché minima decisione in merito al suo successore. Come recita il proverbio, se il buongiorno si vede dal mattino, ci aspetta un’estate difficile in città. Sembra che Benini e la sia Giunta a trazione Pd abbiamo già dimenticato i numerosi atti vandalici, le risse, gli schiamazzi di cui si sono resi protagonisti i giovani, molti dei quali minorenni, neanche un anno fa”.

“Proprio per questo, attendiamo quanto prima, dal sindaco e dalla sua amministrazione comunale, dei progetti o delle iniziative che possano far dormire sonni tranquilli, è proprio il caso di dirlo, ai follonichesi e ai vacanzieri durante la stagione estiva – sottolinea Marrini -. Follonica è una delle perle della Maremma, da giugno a settembre vede quintuplicare il numero dei residenti ed è giusto che la stragrande maggioranza delle persone che vogliono trascorrere un periodo di relax in città sia tutelata e protetta da possibili imprevisti, che purtroppo l’anno scorso sono stati quasi all’ordine del giorno. Eppure, siamo convinti che la ricetta per assicurare un’estate serena sia semplice: basterebbe implementare l’organico della Polizia Municipale, far sì che ci siano meno agenti in ufficio e più vigili urbani a pattugliare i quartieri più frequentati, soprattutto nelle ore notturne. A questo proposito, Grosseto, città guidata da un’amministrazione di centrodestra, può essere presa ad esempio: da oltre un mese a questa parte, il Comune ha rafforzato i controlli della Municipale al calar del buio, con gli agenti impegnati anche a sorvegliare le Mura medicee, e gli atti vandalici sono diminuiti“.

“Attendiamo fiduciosi dal sindaco Benini una risposta in merito – termina Marrini -. La prossima estate, a causa, fortunatamente, di una discesa dei casi covid che sembra sempre più costante, non potrà più ‘giustificare’ gli atti vandalici messi in atto dai ragazzi con la chiusura delle discoteche. E’ fuor di dubbio, dato che gli ultimi due anni ce lo hanno dimostrato, che in tempo di pandemia i turisti preferiscano trascorrere le vacanze in località italiane e Follonica non fa eccezione. Per questo motivo, dopo la bandiera blu per i servizi di qualità e la bandiera verde per le spiagge a misura di bambino, la città del golfo diventi anche un modello di sicurezza per i turisti. I nostri commercianti e i nostri residenti hanno tutto il diritto di vivere in una città tranquilla e che offre proposte turistiche di livello”.