Forza Italia: Sandro Marrini confermato coordinatore provinciale

Sandro Marrini si conferma alla guida del coordinamento provinciale di Forza Italia.

L’investitura è avvenuta per acclamazione nel corso del congresso provinciale del partito azzurro, il primo in Maremma dalla nascita di Forza Italia, che si è svolto questa mattina a Grosseto.

Sandro Marrini, 55 anni, originario di Follonica, ha preso il timone di Forza Italia nel 2015, facendo crescere i consensi del partito in Maremma e portandolo a conquistare importanti risultati elettorali: la vittoria alle amministrative di Grosseto, Orbetello, Isola del Giglio, Semproniano, Magliano in Toscana, Campagnatico, la conquista di due Comuni storicamente di centrosinistra, come Scarlino e Castel del Piano, l’elezione di Antonfrancesco Vivarelli Colonna a presidente della Provincia, primo esponente del centrodestra a ricoprire questo incarico.

Un’escalation vincente, che ha consentito a Forza Italia di dare il suo contributo importante all’interno della coalizione di centrodestra in provincia di Grosseto.

Infine, sotto la guida di Marrini, Forza Italia ha ottenuto un altro risultato storico in Maremma: l’elezione della deputata Elisabetta Ripani e del senatore Roberto Berardi in parlamento, in occasione delle politiche del 2018.

“Oggi per me è un giorno molto importante e proprio per questo voglio dedicare la mia nomina a coordinatore provinciale ai militanti, agli iscritti, ai dirigenti e ai tanti amici presenti: per me, infatti, la politica significa anche stabilire rapporti di amicizia, ma soprattutto di grande rispetto – ha dichiarato Marrini -. Un ringraziamento va anche a tutti i componenti del coordinamento provinciale, ai membri dei coordinamenti comunali, ai sindaci, agli assessori, ai consiglieri comunali e a quelli provinciali. Insomma, a tutta la nostra squadra, che, con sacrificio e spirito di servizio, si è messa a disposizione della nostra Maremma”.

Marrini ha poi delineato gli obiettivi futuri di Forza Italia: “In primis, ci aspetta la sfida alle amministrative di Follonica, dato l’ormai quasi certo ballottaggio – ha sottolineato il coordinatore del partito azzurro -. Ripartiamo da zero e siamo sicuri che, anche grazie al contributo del nostro partito, Massimo Di Giacinto possa diventare il sindaco della città del golfo. Tutto questo grazie ad un centrodestra unito e compatto, con idee ed opinioni differenti, ma che alla fine ha sempre remato nella stessa direzione, a Follonica, come nel resto della provincia di Grosseto. Un modello di coalizione che sarà adottato alle prossime elezioni regionali per far sì che la Toscana possa finalmente cambiare colore”.

Infine, il coordinatore provinciale ha descritto l’impronta che vorrà dare al partito azzurro: “Forza Italia pratica la politica del buon senso, ragionando su cosa è meglio fare, ma in questo momento questo modo di agire viene percepito come un atteggiamento di debolezza. Tutt’altro: la nostra politica è composta da progetti concreti, idee e ascolto. Lasciamo volentieri le urla ed i muri ad altri – ha concluso Marrini -. I nostri elettori ci chiedono un forte rinnovamento del partito, anche perchè la Maremma ha bisogno di una politica che nel rinnovarsi si occupi di lavoro, sicurezza, economia, tasse, famiglia e scuola”.