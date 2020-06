Farmacie comunali, Marrini: “Chiuso un bilancio record, un plauso a tutti i dipendenti”

“Un risultato eccezionale, che assume ancor più valore in considerazione della crisi economica che attanaglia da anni non solo la provincia di Grosseto, ma anche l’intero Paese”.

Sandro Marrini, vicepresidente delle Farmacie comunali riunite di Grosseto, commenta l’approvazione del bilancio 2019 dell’azienda da parte dell’assemblea dei soci, che ha fatto registrare un utile in crescita del 30% rispetto all’anno precedente.

“Gran parte del merito va riconosciuto, senza ombra di dubbio, ai dipendenti – sottolinea Marrini –, veri e propri professionisti che hanno permesso alle Farmacie comunali, nel corso degli ultimi anni, di diventare un’eccellenza nell’ambito sanitario a livello cittadino. Ma non solo: grazie all’amore per il suo lavoro e alla dedizione con cui svolge il suo ruolo, il personale costituisce un autentico presidio sociale per i grossetani”.

“Le Farmacie comunali sono sicuramente un’azienda in crescita, come dimostra un bilancio che fattura utili in costante aumento – continua Marrini -. Ciò ha permesso di offrire sempre più servizi, come la misurazione della pressione, l’autoanalisi del sangue, la consegna dei farmaci a domicilio o l’elettrocardiogramma, solo per citarne alcuni. Proprio per questo, il compito dei dipendenti è diventato sempre più fondamentale per far sì che l’azienda sia ancor di più un punto di riferimento per i cittadini, che, grazie a queste iniziative, possono risparmiare tempo evitando di fare tali esami nelle strutture pubbliche. Inoltre, nell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, i farmacisti sono sempre stati in prima linea per supportare le esigenze dei grossetani in questo periodo delicato. E’ giusto e doveroso, quindi, che il Comune abbia deciso di conferire un premio straordinario ai dipendenti impiegando parte degli utili”.

“Infine, ci tengo a fare un plauso a tutto il Consiglio di amministrazione, all’amministratore delegato Simona Laing e al socio privato Farvima – termina Marrini -. E’ proprio anche grazie a questo lavoro di squadra, infatti, che le Farmacie comunali di Grosseto hanno chiuso un bilancio da record e possono guardare al futuro con ottimismo, nell’ottica di garantire sempre più servizi e assistenza ai cittadini”.