San Rocco Festival d’Autunno: improvvisazione canora fra tradizione e ricerca

Il San Rocco Festival d’Autunno, dopo l’inaugurazione della mostra “Dune – Arti Paesaggi Utopie” al Polo culturale Le Clarisse e lo spettacolo teatrale della compagnia I Sacchi di Sabbia, prosegue venerdì 14 ottobre alle 19 alle Casette cinquecentesche: l’Accademia dell’Incompiuto e l’Associazione Sergio Lampis – Improvvisar cantando di Ribolla proporranno “Canto, polifonia e improvvisazione – Tra tradizione e nuovi percorsi creativi”, evento finale che arriva a conclusione di un viaggio di conoscenza delle tradizioni della polifonia e dell’improvvisazione nella Maremma e nell’Amiata, fatti da Sambou Diara, Ginevra Gavazzi, Felicita Marcelli e Viviana Marino, quattro artisti dell’Accademia dell’Incompiuto durante una settimana di residenza artistica a Grosseto.

Tre sono stati gli incontri: a Castel del Piano, con i Cardellini del Fontanino, a Ribolla, con i Torelli di Maremma, a Roccatederighi, con il Coro 16 agosto; momenti felici di scambio di canti e di conoscenza delle forme e dei metodi di ognuno. Nell’evento finale a Grosseto, curato da Felicita Marcelli e da Irene Marconi, i quattro gruppi si riuniscono per dar vita a una grande serata di canto e per progettare percorsi futuri di ricerca comune. Gli artisti dell’Accademia dell’Incompiuto provengono dalla ricerca sui canti armonici tradizionali in varie parti del mondo, condotta all’interno del Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richard di Pontedera con il progetto Open Program curato da Mario Biagini.

Il festival è organizzato da Accademia Mutamenti con la direzione artistica di Giorgio Zorcù. Fitta è la rete delle istituzioni e dei soggetti coinvolti nella realizzazione della serata: il Comune di Grosseto, la Regione Toscana, la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, che sostiene con convinzione i processi creativi innovativi, la Fondazione Grosseto Cultura, l’Istituzione Le Mura, che affida le Casette Cinquecentesche.

Ingresso 5 euro. Informazioni e prenotazioni: cell. 3885850722, e-mail info@accademiamutamenti.it.