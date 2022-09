Samantha Cristoforetti fotografa l’Argentario dallo spazio

Pochi giorni fa il saluto all’Umbria, ieri quello alla Toscana: l’astronauta Samantha Cristoforetti, comandante della Stazione spaziale internazionale, ieri pomeriggio, martedì 20 settembre, ha pubblicato sul suo profilo Twitter le affascinanti immagini che ritraggono la Toscana con queste parole (in inglese): “Ciao Toscana! Conosciuta per i suoi paesaggi, storia, eredità artistica intorno a città famose come Firenze, Lucca e Pistoia”.

Poi un “approfondimento” con la foto dell’Argentario e dell’Arcipelago, con l’Isola d’Elba.

Foto: profilo Twitter Samantha Cristoforetti