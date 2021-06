“Salvatarta”: la canzone degli studenti della scuola media vince due premi importanti

Gli alunni della classe II B della scuola secondaria di grado “Leonardo da Vinci” di Grosseto, con l’insegnante di musica prof.ssa Laura Menchini, nel perdurare della situazione pandemica così difficile a livello emotivo e didattico (nella scuola non si poteva suonare e/o cantare, visti anche gli stretti spazi delle classi per attività di musica d’insieme) hanno deciso di creare testo e musica di una canzone dal titolo “Salvatarta”, come denuncia del degrado marino provocato dalle plastiche, raccontando la storia della tartaruga Natalia, specie Caretta Caretta, salvata nelle acque di Orbetello.

La classe si è iscritta a due importanti concorsi, risultando vincitrice del primo premio, con il punteggio di 96/100 e menzione speciale “Per la stesura e la sensibilità ambientalista del testo” al concorso musicale internazionale “Città di Scandicci” durante la premiazione del primo giugno in diretta streaming, con la partecipazione del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Tra gli obiettivi del concorso quello di premiare l’impegno e lo studio della musica e dello strumento nella scuola.

E’ arrivata in questi giorni la comunicazione che la canzone si è classificata seconda nel contest della Regione Toscana “Plastic Free” con un premio consistente in un voucher di credito del valore di 1000 euro da spendere presso un’azienda specializzata in forniture scolastiche, selezionata da Toscana Promozione Turistica tramite procedura pubblica Start.

Organico della canzone: voci soliste, coro, pianoforte, flauto traverso, batteria, rumorista e danza. Gli alunni hanno realizzato anche il video

Questo il pensiero della prof.ssa Laura Menchini: “Cari ragazzi, il vostro entusiasmo e la vostra creatività mi danno una grande gioia, bravissimi ed ad maiora”.

Un ringraziamento anche alla dirigente scolastica, la dott.sa M. Cristina Alocci, dell’ Istituto Comprensivo Grosseto 1.