Piccolo gatto ferito vaga sull’Aurelia: la Stradale blocca il traffico e lo salva

Brutta avventura per un gattino ferito, che vagava al centro della carreggiata sull’Aurelia, nei pressi dello svincolo di Orbetello.

Per fortuna, però, lo ha notato un automobilista, che ha chiamato la sala operativa della Polizia Stradale, segnalando, con tono agitato, la sua presenza al centro della carreggiata.

E’, quindi, intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Orbetello, impegnata nella quotidiana vigilanza dell’importante strada, che, – considerato il notevole flusso del traffico e il concreto pericolo che l’animaletto potesse essere investito o causare un incidente stradale – ha organizzato un rallentamento dinamico del traffico, del tipo della safety car utilizzata in Formula Uno, raggiungendo, così, il gattino, impietrito al centro della carreggiata tra le auto che gli sfrecciavano a destra e sinistra.

In quella condizione, con il traffico ben sotto controllo e senza pericolo per alcuno, i poliziotti hanno arrestato per pochi istanti la circolazione e recuperato l’animale ferito, affidandolo, poi, alle cure di un veterinario.

Ancora una volta premiata la tempestivita dell’intervento, ma soprattutto lo spirito di soccorso che anima gli agenti della Polizia Stradale e che si rivolge, in questo come in altri casi, non sono nei confronti dei cittadini, ma anche verso i loro più cari amici: gli animali domestici.