Gufo ferito in mezzo alla strada: ragazza avvisa la Polizia, volatile soccorso e salvato

Ai poliziotti in servizio con la Volante capita spesso di soccorrere cittadini che si trovano in difficoltà, ma anche per loro è stato alquanto insolito il salvataggio di ieri sera, venerdì 15 luglio, quando di pattuglia sono intervenuti per recuperare sul ciglio della strada un bellissimo esemplare di gufo, che saltellava sul bordo della carreggiata senza più riuscire a prendere il volo, rischiando di essere investito da un momento all’altro dalle auto in transito.

Erano le 22 passate, quando la macchina della Polizia è stata fermata da una ragazza che ha riferito di avere visto poco lontano un piccolo rapace in difficoltà, che però non era riuscita ad avvicinare. Gli agenti si sono messi subito alla ricerca dell’animale, riuscendo ad individuare la bestiola, che ormai aveva raggiunto la strada asfaltata.

L’intervento di recupero ha comportato non poche difficoltà, visto che l’animale, smarrito ed impaurito, non si faceva avvicinare da nessuno. Nonostante ciò, gli agenti, seguendo le indicazioni fornite telefonicamente dal veterinario del servizio Sos animali, sono riusciti a recuperare il piccolo volatile che, una volta messo in sicurezza, è stato affidato alle cure del veterinario stesso.

Stando alle prime informazioni, il piccolo rapace potrebbe essersi ferito e avere smarrito l’orientamento dopo avere lasciato il nido troppo presto. L’ intervento dei poliziotti ha avuto comunque gli effetti sperati, visto che l’animale sarà sottoposto a tutte le cure necessarie e a guarigione avvenuta potrà tornare in libertà.