Cani scappano di casa e vagano lungo l’Aurelia: salvati dai Carabinieri

Lunedì scorso i Carabinieri di Orbetello sono intervenuti in aiuto di un cittadino che aveva chiamato il 112 per recuperare e soccorrere i suoi cani. Il proprietario ha raccontato, infatti, che poco prima i suoi due quattro zampe di piccola taglia si erano allontanati da casa, presumibilmente attraverso il cancello del recinto lasciato inavvertitamente aperto.

Le immediate ricerche del padrone e dei Carabinieri hanno appurato che gli animali si erano allontanati già per diverse centinaia di metri ed avevano raggiunto l’Aurelia. Muovendosi da soli sul margine della strada, avevano raggiunto il territorio di Capalbio. Una volta individuati e accertato il grave pericolo in corso per sé stessi e per gli utenti della strada, sono stati recuperati dai militari e riconsegnati al proprietario, che poteva così riabbracciarli dopo il grande spavento.

Nella circostanza i Carabinieri ricordano di porre sempre la massima attenzione nel percorrere tutte le strade del territorio, per il rischio di incontrare animali sul margine della corsia, se non addirittura in attraversamento.