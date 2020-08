Spinti dalla corrente al largo: ragazzi salvati da un bambino a bordo di un sup

Ieri sera, intorno alle 19.30, sulla spiaggia del resort di Riva del Sole, nel comune di Castiglione della Pescaia, Michelangelo, un bambino di 10 anni, ha portato in salvo un ragazzo e una ragazza che, con i materassini si erano allontanati dalla riva e non riuscivano a rientrare, avevano paura e la corrente li aveva spinti al largo.

Michelangelo si trovava nelle vicinanze e, quando ha sentito la richiesta di soccorso, si è avvicinato ai due ragazzi, li ha fatti agganciare alla corda del suo sup ed è riuscito a portarli a riva.

“Questo per lui è come un gioco, lo fa spesso con i suoi amici che si diverte a portarli alle ‘boe rosse’, trainandoli con il Sup – spiega il padre Tiziano -. Michelangelo è un bambino che ama il mare ed ha la fortuna di trascorrere tutta la stagione estiva a Castiglione della Pescaia presso il resort di Riva del Sole. Tutti i giorni esercita la sua grande passione, quella del windsurf e del sup, presso il centro nautico del resort. I genitori dei ragazzi soccorsi gli hanno detto che gli offriranno un mega gelato“.