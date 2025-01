Sanità, Vivarelli Colonna incontra il nuovo direttore generale della Asl Toscana sud est

Firenze – Questo pomeriggio il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna si è recato a Firenze per incontrare Marco Torre, nuovo direttore generale Asl Toscana Sud Est.

Al colloquio, avvenuto a Palazzo Strozzi, era presente anche il governatore della Regione, Eugenio Giani, che ha fatto gli onori di casa.

“Con il presidente – commenta Vivarelli Colonna – ho avuto uno scambio cordiale. Abbiamo affrontato molti temi e ci siamo ripromessi di lavorare per far crescere Grosseto e il suo territorio. Abbiamo parlato di viabilità, Tirrenica, Forze dell’ordine, Distretto biologico, Mura e, non ultima, ovviamente della sanità. A proposito di quest’ultimo tema, oggi ha inizio un nuovo percorso. Come risaputo, non siamo stati del tutto soddisfatti dell’approccio avuto dal governatore nelle tappe di avvicinamento alla scelta del nuovo direttore, ma dobbiamo comunque sottolineare la particolare attenzione che ci è stata riservata nei colloqui telefonici e in questo passaggio, cosa che abbiamo apprezzato. Al nuovo direttore generale rivolgo il benvenuto a nome di tutta la nostra comunità. Lo attendo a Grosseto, per approfondire tutti i vari dossier su cui c’è da lavorare, dalla mancanza di personale sino all’abbattimento delle liste d’attesa. Al direttore – prosegue Vivarelli Colonna – ho detto che in me troverà un interlocutore serio e affidabile, pronto all’ascolto e al pungolo. Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione, comprendendo pienamente che ogni territorio merita cura e rispetto. Grosseto è il capoluogo di un’area, la Maremma, scarsamente antropizzata e molto estesa: una terra dalle esigenze variegate e in cui le presenze turistiche giocano un ruolo chiave che deve trovare il giusto controbilanciamento nel rapporto tra domanda e offerta sanitaria. L’odierna stretta di mano, fatta anche in qualità di presidente del Coeso Sds, rappresenta – conclude Vivarelli Colonna – un impegno al lavoro di squadra: ma puntiamo a ottenere, nel breve, fatti concreti”.