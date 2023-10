Soccorso e protezione civile: esercitazione della Misericordia

Manciano (Grosseto). Domenica 15 ottobre, su tutto il territorio di Manciano, andrà in scena un’esercitazione di soccorso sanitario e protezione civile della Misericordia di Manciano.

L’iniziativa si svolgerà tra il pomeriggio e la tarda notte di domenica 15 ottobre, in un luogo a carattere boschivo, dove il personale di soccorso sanitario e di Protezione civile della Misericordia entrerà in azione con vari assetti di soccorso (unità cinofila, ricerca Gps, taglio con motosega, comunicazioni radio, campo base, posti di primo soccorso con ambulanze).

Durante l’esercitazione sono previste simulazioni per soccorrere persone disperse e ferite all’interno di aree impervie, a seguito di eventi calamitosi. Saranno impiegati 5 mezzi della Misericordia, 2 ambulanze, 2 fuoristrada con attrezzature varie e un veicolo speciale VM per interventi in aree impervie.

L’esercitazione ha lo scopo di rafforzare e integrare le attività che il gruppo di soccorso della Misericordia di Manciano svolge nei campi del soccorso sanitario e di protezione civile.

La comunicazione ha lo scopo di informare la popolazione per non creare allarmismi.