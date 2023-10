“Hai cura di te e dei tuoi cari?”: al via la nuova campagna di Tema Vita

Grosseto. Mantenere il diritto alla cura e quindi alla salute al centro dell’attenzione resta ad oggi una necessità in uno scenario di persistenti crisi politico-economiche che non accennano a rientrare, con focolai di guerra alle porte dell’Europa che generano incertezza e problematiche legate al benessere non solo fisico ma anche mentale.

Per questo motivom per il secondo anno consecutivo, Tema Vita Ets, la mutua di cui Banca Tema – Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma Credito cooperativo è socio sostenitore, promuove, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, una campagna il cui claim recita “Hai cura di te e dei tuoi cari?”.

L’iniziativa si pone come lo scorso anno l’obiettivo di mettere al centro la persona e la salute dei propri soci, ma non solo, perché chiunque può aderire, accedendo immediatamente, senza periodi di attesa, alla possibilità di ricevere rimborsi che saranno pari al 40 o 50%.

“La campagna – sottolinea il presidente di Tema Vita Massimo Barbini – si propone di dare un aiuto concreto alle persone, alle famiglie e alle comunità, ma quest’anno abbiamo voluto insieme prestare attenzione anche al tema della sostenibilità ambientale, incentivando l’utilizzo delle nuove tecnologie. Il sussidio del 50% sarà quindi riservato a coloro che presenteranno la domanda di rimborso online, tramite sito internet o l’app Tema Vita, mentre coloro che la presenteranno in forma cartacea allo sportello riceveranno il 40% di rimborso. Si tratta di politiche Esg intraprese non solo singolarmente dalla nostra mutua e dalla nostra banca, ma dall’intero gruppo Iccrea”.

Come lo scorso anno, le prestazioni rimborsabili saranno tutte le analisi del sangue, la diagnostica strumentale, le cure fisioterapiche e le visite specialistiche, effettuate anche in strutture e medici non già convenzionati e in centri sia pubblici che privati. Da considerare però che se si compiono gli accertamenti in centri convenzionati, alla percentuale di rimborso della campagna si aggiungerà lo sconto immediato del 10% da parte del centro medico convenzionato.

Le domande potranno essere presentate anche per cure e accertamenti ricevuti da figli minorenni di soci, sempre nell’ottica della mutua di sostenere il più possibile per intero le comunità di riferimento e in particolare le famiglie con figli.

Requisiti

Per avere accesso a questa campagna e a tutte le altre iniziative di Tema Vita Ets, bisogna essere o diventare soci e l’invito è ad approfittare di questo momento in cui non si dovranno aspettar i normali 30 giorni di attesa per accedere ai vantaggi della mutua. Per associarsi sarà sufficiente recarsi in una delle filiali di Banca Tema ed essere cliente o socio della Bcc. I dettagli della campagna e le modalità di richiesta dei rimborsi sono consultabili sul sito dell’associazione, al link www.temavita.it, oppure è possibile chiedere informazioni presso una delle filiali di Banca Tema, dislocate nelle 5 province di Grosseto, Siena, Arezzo, Perugia e Viterbo, nelle 3 regioni di Toscana, Umbria e Lazio.

Tema Vita

Tema Vita Ets è una cassa mutua che conta oltre 4000 soci e nasce dalla fusione tra Amici per sempre, mutua nata nel 2011 per volere della allora Banca Valdichiana Credito cooperativo tosco-umbro insieme a Tema Vita, nata nel 2016 come evoluzione della Mutua della Maremma (fondata nel 2014 dalla allora Banca della Maremma Credito Cooperativo di Grosseto) a seguito della fusione della Banca della Maremma con la Bcc di Pitigliano e la Banca di Saturnia e Costa d’Argento.

La mutua è oggi una realtà importante che interviene a tutela della salute con sconti, sussidi e contributi per spese sanitarie in strutture convenzionate e non solo, la possibilità di adesione a campagne di prevenzione e la realizzazione di iniziative orientate alla prevenzione con incontri e conferenze; a sostegno della famiglia con sussidi al socio ed alla sua famiglia; a promozione della cultura con eventi, viaggi, incontri e anche attraverso le attività della struttura museale Polo culturale “Pietro Aldi”, di proprietà di Banca Tema, ma gestito dalla cassa mutua. Tema Vita Ets aderisce inoltre al Comipa, Consorzio tra nutue italiane, e questo garantisce ai soci la Carta mutuasalus che permette di accedere a sconti e rimborsi in una serie di strutture convenzionate nel territorio nazionale e non solo.

I costi per associarsi variano dai 20 euro annui se si è soci di Banca Tema e under 30 ai 48 euro se si è solo clienti e over 30.