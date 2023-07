Prevenzione dei tumori della pelle: screening gratuiti in spiaggia

Monte Argentario (Grosseto). Argentario&Friends, associazione di promozione sociale, turistica e sportiva operante sul territorio dell’Argentario e della bassa Maremma, organizza sabato 22 luglio un’importante iniziativa in collaborazione con l’Università Tor Vergata di Roma e con l’orto botanico Corsini di Monte Argentario.

Il programma

Si comincia con uno screening dermatologico per la prevenzione dei tumori della pelle totalmente gratuito presso la spiaggia della Feniglia (allo stabilimento Feniglia 57). Per il presidente Marcello Mentini “questo evento rappresenta lo spirito dell’associazione che ha a cuore, oltre allo sviluppo turistico culturale e sportivo dell’area, anche tematiche legate alla sanità (in particolare la prevenzione e il benessere psico-fisico), rappresentando attraverso i suoi tanti associati una nuova importante realtà per il territorio”.

Gli interessati possono presentarsi direttamente sulla spiaggia della Feniglia tra le 10.30 e le ore 17 ed eseguire lo screening che sarà curato da un’equipe di dermatologi della clinica dermatologica di Tor Vergata.

L’iniziativa continua nella serata del 22 luglio: verrà organizzato all’orto botanico Corsini un dibattito con importanti docenti universitari sul tema di “Mare, sole e salute”, accompagnato anche da un evento musicale nello spazio eventi dell’orto botanico Corsini.

Argentario & Friends e orto botanico Corsini sono infatti lieti di annunciare il primo “Notturno musicale“, con la presenza e l’accompagnamento musicale di un giovane talento legato a questo territorio: Vasco Barbieri.

A partire dalle 21 una serata all’insegna della grande musica italiana, da Lucio Dalla a Vasco Rossi, da Gino Paoli a Mina fino alle composizioni al pianoforte di celebri artisti come Ennio Morricone e Ludovico Einaudi.

Vasco Barbieri è un giovane musicista estremamente legato al territorio di Capalbio, dove ha trascorso i momenti più importanti della sua vita. In seguito ad un coma che gli fa perdere la memoria, il pianoforte diventa il suo rifugio. I suoi punti fermi diventano allora la tastiera musicale di suo nonno, un quaderno di pensieri e la tastiera del computer. Nel 2020 pubblica l’album “The Turtle”. I suoi ultimi singoli sono “Senza tempo” e “Unica certezza”, che rappresentano l’animo romantico del cantautore italiano che ama suonare le emozioni, incantando con le sue note.

Informazioni e prenotazioni al numero 331.4172072 o agli indirizzi mail info@ortobotanicocorsini.org e info@argentarioandfriends.it.