Medici di base, la Asl: “Gli ambulatori rimarranno all’interno dell’ospedale”

Pitigliano (Grosseto). I tre medici di medicina generale potranno ricevere i pazienti all’ospedale Petruccioli di Pitigliano anche durante i prossimi interventi di ampliamento e ristrutturazione.

La rassicurazione arriva dal direttore del presidio ospedaliero di Pitigliano, Massimo Forti: “Abbiamo individuato una soluzione per garantire la presenza dei medici in due ambulatori all’interno dell’ospedale anche durante tutta la fase dei lavori – spiega – e, appena possibile, presenteremo la nostra proposta nel dettaglio ai diretti interessati e all’amministrazione comunale che ci ha supportati. Il nostro obiettivo è quello di organizzare al meglio gli spazi e mantenere l’operatività dell’ospedale durante gli interventi che porteranno alla nascita dell’ospedale di comunità, con la necessità di garantire i posti letti di medicina e gli ambulatori specialistici. Ma siamo anche soddisfatti di essere riusciti a trovare gli spazi per la medicina generale e quindi mantenere questo punto di riferimento per i cittadini”.

Il commento del sindaco

“Il Comune di Pitigliano sta collaborando da mesi con la Asl, per individuare la migliore soluzione – afferma il sindaco Giovanni Gentili – che consenta di riorganizzare con il minor disagio possibile per i cittadini gli spazi dell’ospedale, nella consapevolezza che nei prossimi due anni saranno ridotti per via dei lavori. Il punto fermo, tra le richieste dell’amministrazione comunale è stato quello di non toccare il reparto di medicina lasciandolo esattamente come è. Poi, l’altra priorità che ci siamo dati, in questi mesi , è stata quella di mantenere i medici di famiglia all’interno della struttura ospedaliera anche durante i lavori, seppur in spazi ridotti, nella consapevolezza che trovare altri immobili distanti dall’ospedale avrebbe comportato disagi notevoli per i cittadini. Siamo soddisfatti che la Asl abbia trovato una possibile soluzione, che adesso sarà sottoposta all’attenzione dei medici di famiglia, nell’auspicio che l’accettino”.

“Il problema ovviamente sarà completamente superato alla fine degli interventi, che garantiranno una situazione nettamente migliore anche della precedente, una volta realizzata la nuova palazzina – conclude il sindaco di Pitigliano – in cui saranno trasferiti tutta la medicina territoriale, il Cup, gli ambulatori e i medici di famiglia”.