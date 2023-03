Stabilizzazione 118 e incentivi per i medici: incontro tra Regione e Area vasta sud est

Grosseto. Stabilizzazione degli operatori 118, incentivi per i medici dell’emergenza urgenza e agevolazioni per quelli che sceglieranno di lavorare nei pronto soccorso degli ospedali periferici. Sono alcuni degli esiti emersi dalla riunione che si è tenuta ieri fra i vertici della Regione Toscana, l’assessorato alla sanità e le Azienda sanitarie dell’Area vasta Toscana sud est. Per la Asl Toscana sud est erano presenti la direttrice sanitaria Simona Dei e il direttore del Dipartimento di emergenza urgenza, il dottor Massimo Mandò.

Le novità

Fra le novità, valorizzazione degli incarichi professionali del personale medico del pronto soccorso e la forte integrazione con i medici di continuità assistenziale.

“Proposte che la Regione ha accolto considerando il pronto soccorso il motore dell’ospedale – spiega Massimo Mandò –. La proposta prevede che tutti i medici ospedalieri dei vari reparti partecipino al funzionamento del pronto soccorso dando una mano. Per i neoassunti in area medica o in specializzazioni affini sarà previsto un periodo di lavoro in pronto soccorso. In questa riunione è stato riconosciuto il ruolo del pronto soccorso al centro del sistema e dell’ospedale, per questo, oltre a una delibera, è intenzione della Regione uscire con un atto legislativo di riforma che permetterà il miglioramento economico, la stabilizzazione dei medici convenzionati e darà, quindi, un futuro anche ai giovani medici”.