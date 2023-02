Al via il tour del Camper della Salute: i servizi sanitari e le prestazioni arrivano nelle frazioni

Grosseto. Prenderà il via martedì 21 febbraio da Tatti, frazione di Massa Marittima, il lungo tour che porterà il Camper della Salute del Coeso in molti luoghi periferici dell’area socio sanitaria Amiata grossetana, Colline Metallifere e grossetana.

Grazie al progetto “Cantieri della Salute“, sostenuto dalla Regione Toscana, coordinato da Federsanità Anci per potenziare il Comitato di partecipazione del Coeso Società della Salute, infatti, il Camper della Salute farà venticinque tappe, da febbraio a fine aprile, in vari luoghi del territorio: a bordo ci saranno degli operatori socio sanitari che potranno fornire ai cittadini informazioni sui servizi sociali e sanitari e le modalità di accesso, aiutarli a prenotare esami e visite, sostenerli nella scelta o nel cambio del medico curante, stampare referti medici, prenotare tamponi e vaccini, attivare la tessera sanitaria e dare suggerimenti per la consultazione del Fascicolo sanitario elettronico.

“Il Camper della Salute è un progetto che ha radice lontane – spiega Marcello Giuntini, presidente del Coeso e sindaco di Massa Marittima -. Il veicolo è stato acquistato prima della pandemia, poi è stato utilizzato come centro vaccinale mobile. Il nostro obiettivo è quello di offrire sempre più servizi sanitari di prossimità. Si tratta di step che si inseriscono nella logica del Pnrr per portare le prestazioni sanitarie vicino ai cittadini. E’ un progetto che nasce dal basso, grazie al Comitato di partecipazione del Coeso”.

“Questa iniziativa ha un grande valore per un territorio vasto e poco popolato come la provincia di Grosseto – sottolinea Antonio D’Urso, direttore generale della Asl Toscana Sud Est -. Uno dei nostri scopi è quello di assicurare servizi di prossimità e il Camper della Salute è lo strumento adatto. E’ necessario stare vicini ai cittadini e il tema della territorialità è molto sentito dalla Asl Toscana Sud Est”.

“Il Coeso si è impegnato al massimo per realizzare questo progetto che, se darà i risultati sperati a livello di parteicpazione, sarà standardizzato – evidenzia Tania Barbi, direttrice del Coeso – Società della Salute -. Il passo futuro sarà quello di ospitare nel camper anche l’infermiere di famiglia e quello di comunità”.

“Esprimo il mio apprezzamento per questo progetto – sottolinea l’assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini -. La Regione punta ad armonizzare tutti i servizi sanitari in tutta la Toscana per garantire ad ognuno pari opportunità di accesso. Ciò non significa offrire iniziative uguali dappertutto, ma ideare servizi che si adattino alle diverse esigenze territoriali. Alla fine del progetto del Camper della Salute sarà stilato un bilancio per capire come poter migliorare in futuro e per comprendere se questo tipo di iniziative riusciranno a produrre un modello organizzativo sanitario duraturo”.

“L’obiettivo del progetto ‘Cantieri della Salute’, che ha permesso l’intervento sperimentale in partenza, è quello di favorire la partecipazione dei cittadini e del tessuto associativo territoriale rispetto ai temi che riguardano la salute, con l’obiettivo di aumentare il coinvolgimento e la collaborazione tra i diversi attori dell’area – spiega Andrea Failli, di Federsanità Anci -. La scelta di portare i professionisti del socio sanitario sul territorio deriva da un’analisi fatta dal Comitato di partecipazione zonale, che riunisce diverse associazioni di volontariato, nella quale è emerso che la rarefazione dei centri abitati sul territorio corrisponde, talvolta, a una rarefazione dei servizi socio sanitari di base: il Camper della Salute è un modo, quindi, per garantire a tutti i cittadini lo stesso diritto di accesso”.

“Siamo grati al Coeso per averci coinvolti in questo bellissimo progetto – aggiunge Stefania Cassani, della cooperativa di comunità ‘Il Borgo’ -. Le cooperative di comunità sono impegnate in territori lontani, dove alcuni servizi non riescono ad arrivare, e conoscono bene le esigenze dei residenti”.

“Alcune associazioni del Comitato hanno spinto per promuovere questo progetto perché sono a contatto con i cittadini ed operano sul territorio e saranno presenti all’interno del veicolo – dichiara Maria Platter, coordinatrice del Comitato di partecipazione del Coeso -. Il Camper della Salute nasce dalla riflessione di offrire un equo accesso ai servizi sanitari a tutti i cittadini. L’iniziativa ha un grande valore politico-sociale, perchè unisce le amministrazioni comunali, le associazioni e le istituzioni sanitarie”.

“Questo progetto rappresenta un punto di partenza per offrire servizi sanitari ai cittadini di frazioni sperdute – sottolinea Maria Bice Ginesi, sindaco di Scansano –. Si tratta di una bellissima iniziativa, soprattutto per le persone anziane. Mi auguro sia una spinta per implementare le prestazioni sanitarie”.

Le tappe del Camper della Salute

Si parte, quindi, da Tatti, nello spazio antistante l’ex asilo nido “Ciuchino Mandarino” in piazza Fratti, martedì 21 febbraio dalle 9 alle 13, per passare poi in piazza Lolini a Prata, sempre nel comune di Massa Marittima, giovedì 23 febbraio. Sabato 25 febbraio il Camper della Salute sarà a Gerfalco, frazione di Montieri, al centro visite della riserva Comate e Fosini in via Arduini Barlettai, per arrivare poi martedì 28 febbraio in via Trieste a Montorgiali, nel comune di Scansano.

Nel mese di marzo il Camper della Salute sarà presente, sempre dalle 9 alle 13, a Tatti martedì 7 marzo, Prata giovedì 9 marzo, Gerfalco sabato 11, Montorgiali martedì 14, nella piazza principale di Polveraia (comune di Scansano) giovedì 16, Tatti martedì 21, Prata giovedì 23, Gerfalco sabato 25, Montorgiali martedì 28 e Polveraia giovedì 30.

Questo, invece, il calendario del mese di aprile: martedì 4 aprile, il Camper della Salute sarà a Tatti; giovedì 6 a Prata, martedì 11 a Montorgiali, giovedì 13 a Polveraia, sabato 15 a Travale, frazione di Montieri, davanti al centro civico; martedì 18 di nuovo a Tatti, giovedì 20 a Prata, sabato 22 a Travale, martedì 25 a Montorgiali, per terminare giovedì 27 a Polveraia.

Il progetto sperimentale, frutto del percorso partecipativo portato avanti dalla cooperativa Sociolab, vedrà la presenza degli assistenti sociali del Coeso, delle associazioni di volontariato che fanno parte del Comitato di partecipazione e la collaborazione operativa del Comitato di partecipazione del Coeso Società della Salute, della cooperativa di comunità “Il Borgo” del circolo Arci “La Brizza”.