Torna “Il salotto di Italo Calvino”, la rassegna letteraria di Castiglione della Pescaia

Domani, sabato 4 settembre, alle 17:30 prende il via la quinta edizione della rassegna letteraria organizzata dall’Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia: “Il salotto di Italo Calvino“.

Nel giardino della biblioteca, in piazza Garibaldi, fino a sabato 11 saranno presentati libri, intervistati autori all’interno di un format vincente che è stato già molto apprezzato dal pubblico negli anni scorsi.

L’esordio è riservato ad un libro per bambini, una trascrizione della Divina Commedia a cura di Gabriella Santini in omaggio a Dante Alighieri, di cui quest’anno ricorrono i 700 anni dalla morte. Domenica 5 il “salotto” avrà protagonista Sergio Staino. Lunedì 6 un appuntamento molto atteso nella cittadina balneare con: “Ve la racconto io Castiglione”, saggio di Maurilio Bartolini che sarà intervistato dal nipote Jacopo Bartolini, famiglia che ha fatto la storia del paese. Martedì 7 Teresa Ciabatti con il suo “Sembrava bellezza”, dialogherà con Michela Vannucci; mercoledì 8 sarà presentato “L’animale marino” di Samuele Petrocchi. Giovedì 9 “Sei maremmano se dici…”, una raccolta di modi di dire compilata dal giornalista castiglionese Giacomo D’Onofrio che sarà intervistato dal collega Daniele Reali. Venerdì 10 “Il narciso non è solo un fiore” di Roberta Sava che dialogherà con Vanja Gallotta, e infine sabato 11 con “Gli anni incompiuti” di Francesco Falconi, si confronterà con Sara Giommoni.