Riaprono su prenotazione le sale studio della biblioteca comunale: le norme da rispettare

A partire dal 14 settembre si potrà accedere nuovamente, solo su prenotazione, alle sale studio della biblioteca comunale “Gaetano Badii”, in piazza XXIV Maggio, a Massa Marittima. Le postazioni potranno essere prenotate durante l’orario di apertura della biblioteca tramite il numero telefonico 0566.906290 o via e-mail agli indirizzi prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it e bibliotecazero13@comune.massamarittima.gr.it.

Potranno accedere alle sale studio studenti e ricercatori. Ricordiamo inoltre che le postazioni pc rimangono inaccessibili, ma è possibile usufruire della rete wi-fi. In caso di impossibilità ad accompagnare personalmente i minori, sarà necessaria la compilazione da parte di un genitore/tutore di un’autodichiarazione, relativa all’assenza di sintomi influenzali. Il modello dell’autodichiarazione può essere richiesto al personale della biblioteca che lo invierà via e-mail oppure può essere scaricato dalla pagina Facebook della biblioteca.

Al momento, per rispettare le norme sanitarie anti contagio, il servizio sarà limitato a sei postazioni in sala adulti e a due nello spazio 0-13. Per accedere alla sala sarà obbligatorio indossare la mascherina per tutto il tempo della permanenza e in caso di impossibilità a rispettare l’orario concordato, l’utente dovrà avvertire tempestivamente la biblioteca.

La sala lettura adulti è aperta il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle 14 alle 19, il giovedì e sabato dalle 9 alle 13. Lo spazio 0-13 il martedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 19. Per informazioni, tel. 0566.906293.