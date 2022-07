Sala Eden: A.C e Clementine in concerto

Il grunge degli anni Novanta, proposto da A.C e la voce di Clementine, sarà protagonista della cena in musica della Sala Eden, domani, mercoledì 6 luglio.

Dalle 20.30, infatti, il locale del bastione Garibaldi, sulle Mura medicee, ospiterà A.C, al secolo Alessandro Chiavonni, e Clementine, cantante e compositrice che si è ispirata, per il suo nome d’arte, a Clementine Kruczynki, protagonista del suo film preferito: “Eternal Sunshine of the Spotless mind”.

Se con il concerto di A.C saranno ripercorsi i successi del grunge anni Novanta, con qualche accenno di blues e tanti riferimenti a John Frusciante, con l’esibizione di Clementine, invece, avranno spazio la voce, l’ukulele, la chitarra e il piano.

L’offerta gastronomica

Il punto ristoro della Sala Eden offre una ricca varietà di prodotti, privilegiando la filiera corta, con un’attenzione particolare ai menu di carne. Sempre sulle Mura medicee, per gli amanti del pesce, è possibile gustare l’offerta che il settore ristorazione della cooperativa Uscita di Sicurezza propone al Bastione Molino a vento, nel locale “Hottimo”, lo storico “bar del Cinghialino”. I menu dei due locali sono consultabili sul sito www.uscitadisicurezza.grosseto.it

Per prenotazioni: cell. 327.3945254