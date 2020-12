Al Teatro degli Industri c’è posto per altre “sagome”: il Comune chiede aiuto alle scuole

Le scuole di Grosseto hanno risposto con grande partecipazione al progetto del Comune di Grosseto “Il pubblico di domani“: gli studenti hanno creato le “sagome” colorate che adesso occupano molti posti della platea del Teatro degli Industri, in mancanza del pubblico a causa delle disposizioni anti-Covid.

L’iniziativa – promossa dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dal vicesindaco e assessore alla cultura Luca Agresti in previsione delle dirette streaming della stagione teatrale e degli altri spettacoli organizzati dall’amministrazione comunale – consiste nella creazione di disegni, foto o altro su carta, cartoncino o cartone.

«Abbiamo voluto rendere più allegro il teatro nonostante l’assenza degli spettatori – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco Luca Agresti –: l’iniziativa ha visto la partecipazione di molte scuole, una su tutte la classe I C della scuola secondaria di primo grado “Leonardo Da Vinci”. che ringraziamo per l’impegno e la collaborazione. Ma c’è ancora tempo per consegnare le sagome: invito gli istituti di Grosseto a partecipare all’iniziativa».

Il materiale dovrà essere consegnato alla biblioteca Chelliana di via Mazzini con la scritta “Servizio biblioteca, musei e teatri – Il pubblico di domani”. Per informazioni chiamare il numero 334.1030779.