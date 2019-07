Sabato prima giornata della Raccolta di San Lorenzo

E’ ormai ben oleata la “macchina organizzativa” per la Raccolta di San Lorenzo 2019, il gesto di carità che ormai dal 2014 accompagna le celebrazioni in onore del patrono della Città e della Diocesi.

La Caritas, che sovrintende all’intera organizzazione, sta da settimane lavorando per organizzare quanto necessario a far sì che tutto funzioni alla perfezione.Ordinate le scatole di cartone dove riporre gli alimenti che saranno donati; sistemate le pettorine verdi che indosseranno i volontari; preparati i foglietti che saranno consegnati all’ingresso dei supermercati per chiedere a chi si reca a fare la spesa di donare qualche alimento a lunga conservazione in favore dell’Emporio della solidarietà,dove un centinaio di famiglie in stato di bisogno fanno regolarmente la spesa.

La Raccolta si terrà sabato 27 luglio nei punti Coop di Castiglione della Pescaia (centro commerciale Paduline) e di Grosseto (ipercoop Maremà,via Emilia,via Inghilterra) e sabato 3 agosto, a Grosseto,nei punti Conad di via Clodia,via Senegal e del centro commerciale Aurelia Antica; nei punti Simply di via Scansanese e via Einaudi e al supermercato Todis in via Repubblica Domenicana.

La Raccolta, in entrambe le date, avrà inizio la mattina intorno alle 8.30 e si protrarrà fino alle 20.

I volontari saranno dislocati agli ingressi dei supermercati per distribuire i volantini e all’uscita per ricevere e inscatolare i prodotti donati. Altri volontari,con appositi mezzi, faranno la spola fra i supermercati per ritirare le scatole riempite e stoccarle nella sede dell’Emporio.