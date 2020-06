Sabato 20 giugno riapre l’Amiata bike park

“C’è grande soddisfazione nel sapere che sabato prossimo potranno riaprire gli impianti di risalita e l’Amiata Bike Park tornerà attivo“. A dirlo è Michele Bartalini, sindaco di Castel del Piano.

“C’e voglia di vedere la nostra montagna nuovamente vissuta a pieno da parte degli appassionati delle biciclette. Il pensiero va subito ai ragazzi dell’Amiata Freeride che, grazie al loro impegno e alla loro passione, sono riusciti a mettere in piedi un progetto ambizioso che ormai è entrato di diritto tra le eccellenze della nostra montagna – continua il sindaco -. Da poco sono anche iniziati dei lavori per la riqualificazione del prato delle Macinaie che, una volta conclusi, daranno un’immagine migliore del prato a tutti coloro che si recheranno in montagna”.

“Nelle ultime settimane stiamo assistendo a un fenomeno nuovo, a gruppi di associazioni e privati cittadini di tutte le età che stanno tornando a prendersi cura del proprio territorio in particolar modo nella parte alta della montagna – aggiunge Renzo Nannetti, consigliere con delega al turismo e associazioniamo -. L’importanza di valorizzare e preservare il territorio è centrale e vogliamo ringraziare tutti coloro che si stanno prodigando in questo sforzo, in particolare i tantissimi giovani, segno di una nuova cultura, anche ambientale che sta nascendo.

La nostra amministrazione sarà sempre presente e a disposizione di tutti coloro che, come l’associazione Amiata Freeride, hanno a cuore e valorizzano la nostra montagna.” Conclude Nannetti.