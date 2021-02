Orbetello scalo, Raggruppamento politico autonomo: “Viabilità da migliorare”

“Facendo seguito alla richiesta di alcuni cittadini abitanti nella zona del plesso scolastico elementare di Orbetello Scalo, siamo a riportare alcune proposte di miglioramento della viabilità in situ, inviataci dai medesimi residenti”.

A dichiararlo, in una lettera indirizzata all’amministrazione comunale, è Luciano Mattarelli, coordinatore della sezione della Costa d’Argento del Raggruppamento politico autonomo.

“Giova premettere che i cittadini segnalano che nella zona dell’incrocio tra via Baghini e via Marri, vista anche l’insistenza del plesso scolastico sopra indicato e l’accesso alla rampa per Orbetello centro, specialmente nei momenti di entrata e uscita degli studenti, si verificano situazioni di grave intralcio e/o pericolo. Alla luce di quanto precede, i suddetti cittadini ci hanno chiesto di inoltrare alcune proposte di miglioramento della viabilità, alla valutazione di codesta spettabile amministrazione – continua la lettera -. In pratica si tratterebbe di modificare l’ingresso degli studenti con un piccolo intervento, portandolo direttamente sulla via Baghini, ove insiste attualmente l’attraversamento pedonale, in modo da agevolare anche l’intervento del personale di Polizia che presidia nei periodi di ingresso e uscita degli studenti“.

“Altra proposta di miglioramento posta all’attenzione è quella riferita alla situazione attuale dell’incrocio – prosegue la lettera -. I cittadini propongono di non consentire più l’accesso dalla rampa che porta alla ex S.S. 440 per i veicoli provenienti dalla rotatoria per l’ospedale. I suddetti veicoli dovrebbero essere dirottati su via Marchi. Chiedono quindi di innalzare un piccolo muro di contenimento sull’incrocio, di pochissimi centimetri di spessore, onde creare due corsie separate: una per Orbetello centro passando davanti al centro commerciale e salendo sulla rampa per i veicoli provenienti dalla stazione ferroviaria e l’altra per i provenienti da Orbetello in direzione stazione. Avremmo quindi una corsia più larga davanti al centro commerciale ed un traffico più sicuro e scorrevole”.

“Infine, per quanto concerne la sosta dei veicoli in zona, nei periodi di entrata ed uscita delle scuole, propongono di ripulire dai detriti l’area sotto l’abitazione Rabai (pezzo dismesso dell’ex strada per Orbetello) dove mi dicono potrebbero trovare posto circa trenta veicoli, in modo che in attesa dei figli in uscita da scuola i veicoli potrebbero sostare in tal luogo (circa 40 metri dalla scuola). In tal area insiste anche una sorta di ‘camminamento’ fuori carreggiata che congiunge la scuola, di circa un metro di larghezza, che potrebbe ben essere asservito per i pedoni che dovessero portarsi presso il luogo di sosta dei veicoli come sopra individuato. Detto caminamento potrebbe essere messo in sicurezza, delimitandolo con una piccola barriera. Questo è quanto ci hanno segnalato i cittadini della zona, onde risolvere un annoso problema di sicurezza e di grave intralcio della circolazione che quotidianamente si verifica – termina la lettera -. Certi che la presente verrà presa nella più benevola considerazione, si ringrazia per l’attenzione e si resta a disposizione per ogni collaborazione”.