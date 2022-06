Ospedale San Giovanni di Dio, Rpa: “Incrementare i posti di Polizia nella struttura”

“Facendo seguito ai recenti fatti accaduti negli ospedali della nostra zona, siamo a rappresentare il disagio operativo e l’esposizione al pericolo del personale sanitario, in particolar modo quello dei pronto soccorso”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Luciano Mattarelli, coordinatore della Costa d’Argento del Raggruppamento politico autonomo.

“Le recenti aggressioni e minacce, come anche rappresentato dai mass media, subite dal personale stanno a dimostrare che c’è la necessità di provvedere ad istituire, e/o rinforzare dove già sono in essere, i posti di polizia ospedalieri – continua la nota –. In particolare, nel plesso San Giovanni di Dio ad Orbetello la necessità, specialmente nel periodo estivo, aumenta in modo esponenziale, vista la presenza di utenti anche non residenti, a causa dell’incremento turistico di cui è meta la Costa d’Argento e che nell’ineunte stagione, come da previsioni, dovrebbe avere un ulteriore incremento rispetto alla media stagionale dei decorsi anni. Alla luce di quanto precede pare opportuno che si debba procedere all’attivazione del posto di Polizia come sopra indicato, visto che anni addietro, proprio nel plesso ospedaliero San Giovanni di Dio di Orbetello, detto servizio era in essere con efficienza, efficacia e pieno soddisfacimento dell’utenza e del personale sanitario. Detto posto di Polizia era garantito da personale dal Corpo della Polizia Municipale di Orbetello, in quanto il Sindaco riveste, nel Comune di Orbetello (e in quello di Monte Argentario), la qualità di autorità locale di pubblica sicurezza, oltre quelle ope legis ascritte di autorità di polizia locale ed autorità sanitaria locale”.

“Visto inoltre che comunque il plesso ospedaliero insiste in un’area extraurbana un po’ isolata e serve le comunità ed i turisti di tutti i comuni della Costa d’Argento oltre, di fatto, quelli dell’alto Viterbese, si potrebbe garantire detto servizio di presenza nel plesso ospedaliero con un agente di Polizia locale, con turno dalle 8 alle 14, ed un altro con turno dalle 14 alle 20, facendo carico al personale del Corpo di Polizia locale di Orbetello (come già era in passato) ed a quello di Monte Argentario, che sono i Comandi di Polizia Municipale con più organico di forza presente nella Costa d’Argento – termina il comunicato -. Per i turni dopo le ore 20.00 e fino alle ore 08.00 si potrebbe attivare un turno di reperibilità, con passaggi frequenti (specialmente nei giorni festivi e prefestivi) delle pattuglie che sono in turno ordinario dalle ore 19.00 alle ore 01.00, sia dei Carabinieri (come già avviene) che della Polizia Municipale“.