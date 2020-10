Orbetello scalo, Rpa: “Incrocio di via Cameretta al buio, il Comune intervenga”

“Facendo seguito alle segnalazioni di numerosi cittadini, siamo a rappresentare una situazione, sempre in riferimento alla zona del crocevia di via di Cameretta ad Orbetello scalo, che richiede un intervento urgente“.

A dichiararlo, in una lettera inviata all’amministrazione comunale di Orbetello, è Luciano Mattarelli, coordinatore della sezione della Costa d’Argentario del Raggruppamento politico autonomo.

“Va preliminarmente fatto rilevare che detta zona di Orbetello Scalo risulta poco attenzionata come già segnalato con nostra nota n. 28/2020 del 21 settembre scorso, nonostante vi insista un buon numero di abitanti, un locale di pubblico intrattenimento tra i più importanti della regione, nonchè la sottostazione elettrica delle Ferrovie dello Stato, un insediamento Enel, ecc – continua la lettera –. Fermo quanto precede siamo quindi ad entrare nel merito della questione segnalando anche la mancanza di illuminazione pubblica. Per quanto riferitoci dai residenti in zona la pubblica illuminazione si interromperebbe nella zona dell’azienda M.E.F. In tutto il restante tratto, fino appunto alla ex sottostazione delle Ferrovie dello Stato, detta strada non sarebbe dotata di illuminazione pubblica. Se quindi, come ci dicono, quella strada è pubblica, non si riesce a comprendere perché i dimoranti in detta zona debbano essere privati del citato servizio pubblico“.

“I cittadini che ci hanno interpellato riferiscono che pagano regolarmente le tasse e quanto previsto in ragione di tributi pubblici, ergo vorrebbero fruire giustamente dei servizi pubblici che sono assicurati a tutti i cittadini residenti in altre zone – termina la lettera -. Certi che la presente verrà presa, come sempre, nella più benevola considerazione, anticipatamente si ringrazia e si porgono distinti saluti, rimanendo come sempre a disposizione per ogni collaborazione, auspicando magari, ogni tanto, qualche cenno di riscontro o di risposta ai problemi evidenziati dai cittadini“.