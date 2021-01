Piazza Cortesini, Rpa: “Spostare cassonetti da fermata bus e riqualificare bagno pubblico”

“Essendo venuti a conoscenza della trasformazione e ristrutturazione dell’area dei giardini pubblici recintati di piazza Cortesini di Orbetello, siamo ad evidenziare alcune necessità urgenti che potrebbero trovare soluzione immediata e che ben si armonizzerebbero con i previsti lavori di cui sopra detto“.

A dichiararlo, in una lettera indirizzata all’amministrazione comunale, è Luciano Mattarelli, coordinatore della sezione della Costa d’Argento del Raggruppamento politico autonomo.

“Ci riferiamo al fatto che attualmente l’area riservata alla fermata bus situata in detta zona, nei pressi dell’attraversamento pedonale (proprio a ridosso della recinzione dell’area sopra detta), è occupata dai cassonetti per la raccolta dei rifiuti (Sic?) – continua la lettera -. Detta situazione, oltre che essere contra legem, crea disagio ai pedoni che numerosissimi frequentano e transitano in tale zona, per gli effluvi maleodoranti che vengono diffusi dai suddetti cassonetti, creando altresì disagio ai bus che in quella zona hanno una fermata e che sono costretti a fermarsi in mezzo alla corsia di marcia per la salita e discesa dei passeggeri, creando situazioni di intralcio e pericolo per la circolazione causa l’importanza dello snodo stradale ivi insistente”.

“Inoltre, visto che la suddetta zona è oggetto di riqualificazione, siamo a porre alla vostra cortese attenzione di valutare la possibilità di intervenire nell’immediatezza sullo stabile (sempre a ridosso della suddetta fermata) identificato toponomasticamente con il numero civico 29/a. Detto stabile ospitava un bagno pubblico che da tempo immemore non è più utilizzabile ed è in estreme condizioni di degrado. Potrebbe essere reso fruibile, vista anche la fermata bus ivi insistente, ristrutturandolo, senza bisogno di fare opere faraoniche. L’ubicazione di un servizio pubblico in detta zona c’è sempre stato (prima era sull’altro lato ove ora c’è il parcheggio) perché è sempre stato ritenuto di estrema necessità per l’utenza – termina la lettera –. Nel complimentarci per l’impegno preso con i cittadini di riqualificare il giardino pubblico, opera più che mai necessaria, si spera che anche quanto segnalato possa essere oggetto di immediata attenzione e risoluzione, onde eliminare i disagi e pericoli segnalatici dalla popolazione. Si ringrazia per l’attenzione e si resta a disposizione”.