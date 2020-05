Rpa: “Autovelox sull’Aurelia inopportuno, utilizzare Municipale per controlli su coronavirus”

Luciano Mattarelli, coordinatore della sezione della Costa d’Argento del Raggruppamento Politico Autonomo, ha scritto una lettera al sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, in merito all’autovelox posizionato lungo l’Aurelia, nei pressi di Ansedonia.

“Gent.mo Sig. Sindaco,

facendo seguito alle segnalazioni di numerosi cittadini, siamo a chiederLe conferma di una situazione segnalataci.

Premettendo che, in questo periodo contingente rispondendo all’appello di collaborare per la migliore gestione della emergenza sanitaria, ci siamo astenuti dal segnalare situazioni che pur di importanza per la comunità, potevano essere procrastinate, ad oggi su sollecitazione appunto di molti cittadini, siamo a chiederLe un chiarimento.

Riferiscono che sulla S.S. Aurelia, località Ansedonia, ove notoriamente viene svolto il servizio di controllo della velocità dei veicoli attraverso autovelox, sia ‘riapparsa’ la postazione mobile che ha ripreso il suddetto controllo.

Ora, se quanto precede risponde a verità (per questo chiediamo conferma alla S.V. quale autorità di polizia Locale ex art. 2 Legge 65/86), i cittadini si chiedono se, visto che detto servizio è posto in essere senza dubbio per garantire una sempre maggiore sicurezza stradale e non per far ‘cassa’ (cassa che tra l’altro in questo momento sarebbe ben misera vista la quasi inesistente mole di traffico in atto), non fosse il caso di ‘non distogliere’ una pattuglia (o due qualora detto servizio fosse articolato su due turni) che deve ‘piantonare’ l’apparato sul posto, dal servizio che in questo momento richiede più presenza e che è, a nostro modestissimo avviso, più necessario, cioè il controllo del rispetto delle norme sul coronavirus e sulla collegata pubblica sicurezza pubblica in generale.

Inoltre, sempre i cittadini che ci hanno interpellato (e che noi condividiamo), si chiedono del perché, anzichè tenere impegnato tutto l’anno del personale di polizia a ‘piantonare’ quell’apparato di controllo, non si allestisce in tal luogo un autovelox fisso (ovviamente qualora possibile), visto che comunque le pattuglie non fermano mai nell’immediatezza i veicoli per la contestazione immediata, in quanto consentito dalla legge.

Certi che la S.V. vorrà chiarire ai cittadini utenti la questione, R.P.A. resta sempre a disposizione per ogni collaborazione“.