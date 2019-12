Maltempo: si rompono alcune tubature, Acquedotto del Fiora al lavoro per riparare il guaio

A Cinigiano il maltempo ha causato l’improvvisa rottura di una condotta che adduce l’acqua al serbatoio, determinando mancanza di acqua alle utenze. Sono in corso le attività di riparazione del guasto, che le avverse condizioni meteo hanno reso particolarmente difficile da localizzare.

Per garantire l’approvvigionamento idrico ai cittadini, Acquedotto del Fiora ha attivato un servizio di autobotte in stazionamento, che sarà disponibile a partire dalle 14.30 di oggi davanti al Comune.

A causa del maltempo si è verificata una rottura anche della dorsale Fiora, nel comune di Manciano. Il guasto è stato immediatamente riparato e sono in corso le manovre di riavvio del flusso idrico. Poiché si stanno verificando mancanze di acqua alle utenze situate a Capalbio paese e in località Pescia Fiorentina, Acquedotto del Fiora ha attivato un servizio di autobotte: i mezzi sono in stazionamento nelle due località a partire dalle 13.15 circa di oggi. Eventuali problematiche relative al flusso idrico a Manciano sono da ricondurre all’intervento odierno.