Frana rompe una condotta dell’acqua: possibili disagi in 13 comuni

Dorsale Fiora, in corso una riparazione urgente.

I tecnici di Acquedotto del Fiora sono al lavoro per riparare una rottura che oggi, domenica 7 marzo, ha interessato una condotta della dorsale a Podere Bugelli in località La Veduta, nel comune di Scansano.

Si tratta di una zona rurale, soggetta a movimenti franosi del terreno: proprio uno di questi ha causato la rottura della dorsale, separando di netto le due parti della tubazione. L’intervento in corso, molto complesso dato il tipo di rottura e la conformazione del terreno, ha richiesto la temporanea interruzione del flusso idrico sulla dorsale presso il nodo idraulico di Casa Belardi. Con il flusso già chiuso per la riparazione, AdF effettuerà contemporaneamente anche alcuni lavori per la messa in sicurezza di una valvola di scarico lì presente, così da evitare un successivo intervento in futuro con i relativi disservizi.

I lavori dovrebbero terminare salvo imprevisti intorno alle 16, quando inizieranno le manovre di riapertura del flusso idrico, che hanno tempistiche lunghe: l’acqua all’interno della dorsale deve infatti essere reimmessa lentamente, per evitare che una eccessiva pressione improvvisa danneggi le condotte.

AdF ha già messo in campo tutte le azioni necessarie a mitigare il più possibile i disservizi, inclusa l’alimentazione dei serbatoi attraverso risorse idriche locali; ha inoltre attivato un piano di approvvigionamenti alternativi con autobotti in stazionamento per Bagno di Gavorrano, Scarlino Scalo e Batignano, dove le risorse locali non permettono di far fronte all’intera richiesta idrica in assenza di acqua proveniente dalla dorsale. I mezzi saranno presenti a partire dalle 13 di oggi, 7 marzo, in piazza Agresti, presso il parcheggio coop, per Scarlino Scalo, in via Tarantelli, nel parcheggio della piscina comunale, per Bagno di Gavorrano e in via Sacchetti, presso il parcheggio, per Batignano.

Sulla base dei dati storici derivanti dagli interventi effettuati in passato, l’eventuale temporanea sospensione dell’erogazione di acqua potrebbe interessare anche le località Baccinello nel comune di Scansano, Cura Nuova nel comune di Massa Marittima e Montepescali, Nomadelfia e Roselle scavi nel comune di Grosseto, oltre alle utenze rurali allacciate direttamente alla dorsale Fiora nei comuni di Campagnatico, Civitella Paganico, Cinigiano, Roccastrada, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Scarlino, Follonica, Massa Marittima e Monterotondo Marittimo.

Si stima che il flusso idrico torni regolare in tutto il territorio interessato, incluso alle utenze situate nei punti terminali della dorsale, in tarda serata.

Potranno inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo.