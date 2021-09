Rottura di una condotta: possibili disagi in due paesi, Adf invia un’autobotte

Roccastrada, intervento di riparazione urgente sullo stacco della dorsale Fiora che serve il territorio comunale.

La condotta è stata interessata da alcune rotture nella zona di Pietratonda, che stanno causando temporanee mancanze di acqua nelle località di Roccatederighi e Sassofortino.

I tecnici di Acquedotto del Fiora, subito intervenuti, sono al lavoro per effettuare il ripristino, ma i lavori sono molto complessi: l’azienda ha quindi attivato un approvvigionamento alternativo con autobotte in stazionamento, disponibile oggi (23 settembre) a partire dalle 12 circa, a seconda dei necessari tempi tecnici di rifornimento e percorrenza.

I mezzi si troveranno a Roccatederighi, nello spiazzo situato in strada provinciale della Meleta, nei pressi dell’incrocio con via Trento, e a Sassofortino, all’inizio di via delle Mura. Vista la complessità dell’intervento e alcune indagini tecniche ancora in corso, il tempo di ripristino del flusso verrà comunicato successivamente.

Lo stacco della dorsale Fiora per Roccastrada è già oggetto di un puntuale monitoraggio da parte di AdF per rilevarne le problematiche: l’azienda sta pianificando la bonifica e sostituzione della condotta per inserirla nel piano degli investimenti.