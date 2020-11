Rotatoria sull’Aurelia, il centrodestra: “Benini si prende meriti non suoi”

“Rotonda di via Leopardi: il sindaco di Follonica Andrea Benini, con un atteggiamento purtroppo tipico del centrosinistra, cerca di accaparrarsi candidamente e pubblicamente i meriti del lavoro svolto dal presidente della Provincia Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dalla sua squadra“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono la Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia di Follonica.

“La rotatoria sulla vecchia Aurelia, all’incrocio di via Leopardi a Follonica, sarà pur stata una sua priorità, ma a individuare le risorse, sbrigare tutte le pratiche, compresi gli espropri, e a dare il via i lavori è stato e sarà Vivarelli Colonna – continua la nota -. Ricordiamo a Benini che durante il suo mandato in Provincia, infatti, non è stato in grado di concretizzare l’obiettivo, che evidentemente aveva sottovalutato, portando solo a una enorme frenata. C’è riuscito invece il suo successore. Dopo la disgraziata riforma del Pd firmata Delrio, che ha ridotto le Province ad enti di secondo livello, è accaduto che alle Provincia sono rimaste intatte alcune competenze, tra cui la viabilità provinciale, ma senza le risorse a disposizione per gli investimenti, pesantemente tagliate. Tanto che è difficile per le Province portare avanti le normali attività istituzionali. Grande il merito, pertanto, del presidente della Provincia di Grosseto Vivarelli Colonna di essere riuscito tra mille difficoltà, a trovare le coperture per un’opera che Follonica aspetta da decenni. Grande quindi il merito di Vivarelli che, come da sempre ci ha abituato, non ha guardato ai colori politici ed ha portato avanti il finanziamento della rotonda e le procedure per la realizzazione, indispensabile a prevenire incidenti”.

“Al posto della rotatoria ancora oggi c’è infatti un pericoloso incrocio, che è stato teatro di molti gravi episodi. Non sono mancate negli anni le polemiche, anche aspre, sulla necessità di messa in sicurezza di uno dei principali ingressi per Follonica, questione su cui ci sono state molte interrogazioni comunali. Oggi, proprio grazie alla determinazione del presidente Vivarelli Colonna, si è arrivati a individuare le risorse e adesso a realizzare la rotonda – termina il comunicato -. A poco serve la triste uscita di Benini, che prova disperatamente a fare bella figura su qualcosa per cui ha fallito“.