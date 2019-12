E’ morto Riccardo Nobili: il cordoglio del Rotary Club

Il Rotary Follonica ricorda con affetto il socio Riccardo Nobili, scomparso martedì pomeriggio.

“Riccardo ha dedicato lunga parte della sua vita al servizio ed all’appartenenza al Rotary, condividendone principi e valori – si legge in una nota del Rotary di Follonica -. Ci addolora molto la sua scomparsa, ma il segno indelebile che ha lasciato in ciascuno di noi ci accompagnerà in ogni iniziativa ed in ogni momento della vita“.

“Grande è stata l’attenzione e la dedizione verso la comunità ed è proprio grazie a persone come Riccardo Nobili che il mondo associativo sopravvive in realtà come Follonica – termina il comunicato -. Tutti i soci si uniscono nell’abbraccio alla famiglia e nel ricordo di una persona unica per spirito, allegria e serietà“.