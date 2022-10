Il Rotary in campo contro la poliomielite: il programma degli eventi di beneficenza

Il 24 ottobre si celebra in tutto il mondo la “Giornata mondiale contro la poliomielite“. Il Rotary International, fin dal 1985, ha dato il via alla campagna “Polio Plus”, ovvero ad un progetto ad ampio raggio che vede coinvolti, da oltre 37 anni, i club e i distretti di tutto il mondo in uno dei più ambiziosi programmi umanitari mai realizzati da un soggetto privato per l’eradicazione definitiva della poliomielite dal mondo.

Come tutti gli anni, anche in questa annata, il Rotary Club di Massa Marittima ha messo a punto una serie di iniziative spalmate a partire da oggi e per tutte le prossime settimane, pensate non solo per raccogliere fondi da destinare alla ricerca e alla cura di questa patologia, ma anche per sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto ad una piaga umanitaria che, nonostante gli indubbi risultati raggiunti negli ultimi anni, continua ancora oggi a mietere molte vittime in diverse parti del mondo.

“La poliomielite è ad un passo dalla sua completa eradicazione – afferma Carlo Vivarelli, presidente del club massetano per l’annata 2022/2023 -. Il fatto che venga percepita come lontana o secondaria rispetto ad altre patologie esistenti rischia di farci abbassare la guardia e disperdere preziose energie nell’infliggerle il colpo decisivo. E’ notizia di un mese fa la dichiarazione di Kathy Hochul, governatrice dello stato di New York, che annunciava lo stato di emergenza nell’intero stato dopo la conferma del primo caso di poliomelite in 10 anni e l’individuazione della presenza del virus in 57 campioni raccolti tra maggio e agosto”.

“A partire da oggi – prosegue Vivarelli – daremo il via a diverse iniziative di diretto coinvolgimento della comunità: la prima è l’aperitivo sospeso. Si tratta in sostanza di dare la possibilità a coloro che andranno a fare l’aperitivo in alcuni locali cittadini di versare un importo corrispondente al costo di una bevuta all’interno di una apposita cassetta. L’iniziativa partirà dall’enoteca Il Bacchino e si allargherà a tutti gli esercizi che decideranno di aderire a questo progetto. Le cassette verranno poi ritirate alle fine del mese di gennaio 2023 e, con un comunicato stampa, verranno ringraziati pubblicamente gli esercenti che avranno deciso di dare questo loro contributo. Verrà poi comunicato l’importo complessivo raccolto. Il 16 dicembre verrà invece organizzato un concerto di Natale nella sala S. Bernardino, aperto a tutta la cittadinanza con ingresso libero ad offerta, fino ad esaurimento posti. Infine, grazie alla disponibilità del regista e sceneggiatore Niccolò Falsetti e della casa di distribuzione Fandango, verrà proiettata a gennaio la pellicola ‘Margini’ nella sala dell’Abbondanza. Anche in questo caso l’evento sarà aperto a tutta la cittadinanza e l’ingresso sarà libero con offerta, fino ad esaurimento posti”.

I dettagli delle varie iniziative verranno resi noti sui canali ufficiali del club: