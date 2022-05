Variante Pianetti, Galli replica a Morini: “Parlano i fatti, il resto sono invenzioni”

“Il Consiglio comunale di Mirco Morini non sta lavorando ad un esercizio di vicinato“.

Rossano Galli, candidato a sindaco di Manciano, replica al primo cittadino sulla variante di Pianetti.

“Basta fraintendimenti, parlano i fatti: quello che è stato adottato finora, infatti, è una variante per una media distribuzione, che è ben diversa da un esercizio di vicinato. Invito l’attuale sindaco a informarsi sul lavoro della sua amministrazione prima di fare riferimento a dichiarazioni che io non ho mai fatto, ma che sono definite dalla legge – spiega Galli -. È sufficiente fare riferimento alla delibera del 17 marzo dove è chiaramente indicato come la superficie utile netta di vendita sarebbe di 200 mq, mentre quella delle attività di vicinato non deve superare i 150 mq. Questi sono i fatti, tutto il resto sono invenzioni di un sindaco che sembra non essere a conoscenza del lavoro della sua amministrazione e, soprattutto, incapace di assumersi la responsabilità di quanto approvato. Il tentativo di screditarmi mistificando le parole di una lettera riservata ai candidati sindaco è solo l’ultimo di una serie di gesti scorretti e basati su false credenze. Non si può più continuare a negare gli atti che sono pubblici a tutti i cittadini”.

“Ora, dopo aver fornito a Mirco Morini un chiarimento sull’attività della sua amministrazione, possiamo passare al merito della questione Pianetti. Infatti, una media distribuzione ha obiettivi diversi da un esercizio di vicinato e questo comporta un serio e grave rischio per i punti di vendita diretti degli agriturismi, degli stessi soci delle cooperative e delle altre realtà legate al commercio locale – termina Galli .– Al contrario di Morini, la lista Tutti per Manciano – Unione dei Cittadini conosce bene i fatti della questione Pianetti ed è disponibile a sedersi ad un tavolo con tutti i soggetti coinvolti per intraprendere un percorso che vada davvero a beneficio della comunità cittadina e imprenditoriale di Manciano”.