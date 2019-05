Romina Sani è stata eletta per la seconda volta consecutiva sindaco di Cinigiano.

Al termine dello scrutinio, la candidata per la lista “Oltre Cinigiano” ha ottenuto 781 voti, pari al 55,83%, mentre la sua sfidante, Serena Tucci, candidata per la lista “Noi per Cinigiano” ha ottenuto 618 voti, pari al 44,17%.