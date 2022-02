Giovane muore improvvisamente: il cordoglio del sindaco e dell’amministrazione comunale

L’amministrazione comunale di Cinigiano si unisce al dolore della famiglia di Alessandro Ciacci, prematuramente scomparso. Ciacci, classe 1982 e residente nelle campagne di Porrona, è venuto a mancare improvvisamente e si trova attualmente all’obitorio dell’ospedale di Grosseto in attesa dei funerali, che avranno luogo mercoledì mattina.

“Sono profondamente colpita e addolorata per la scomparsa di Alessandro Ciacci – dichiara il sindaco Romina Sani –. Queste sono notizie che non vorremmo arrivassero mai. Conoscevo Alessandro sin dalla scuola elementare, era un anno più giovane di me e con lui abbiamo condiviso le gite scolastiche e ricevuto insieme il sacramento della Cresima. Un ragazzo buono, serio, di quelli che si sarebbero meritati una vita lunga e felice. La sua vita invece, spezzata troppo presto, ci lascia attoniti e impotenti, rammentandoci la fragilità dell’essere umano. Che ogni suo sguardo e ogni suo sorriso restino impressi nella memoria di tutti coloro che ne hanno goduto, in tal modo non andrà perduto il suo breve passaggio nelle nostre vite. A titolo personale e a nome dell’intera comunità cinigianese mi stringo al dolore della famiglia e porgo le nostre più sentite e sincere condoglianze”.